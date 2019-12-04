МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем из-за заявления Токаева о Крыме

Киев, 4 декабря. Киев примет в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за заявления президента республики Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сообщила официальный представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

В украинском ведомстве отметили, что Киев глубоко обеспокоен сообщениями СМИ о высказывании Токаева о воссоединении Крыма с Россией. В министерстве заявили, что слова Токаева противоречат «сложившимся принципам взаимоотношений двух стран и международно-признанной позиции по Крыму».

«Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши», — написала Зеленко в Facebook.

Ранее Токаев заявил, что республика не считает воссоединение Крыма с Российской Федерацией «аннексией». В беседе с журналистом Deutsche Welle он подчеркнул, что в республике изначально верили в мудрость и порядочность руководства России.

Напомним, воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако киевская власть, которая установилась на Украине после государственного переворота в 2014 году, не признает результаты волеизъявления крымчан.