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Названа самая популярная песня 2019 года

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Названа самая популярная песня 2019 годаЛондон, 4 декабря. Музыкальный сервис Shazam назвал 10 песен, которые чаще всего искали пользователи в 2019 году.

Первое место в списке занимает песня Bad Gay, которую исполняет американская певица Билли Айлиш. Вторую строчку рейтинга занимает композиция Someone You Loved шотландского исполнителя Льюиса Капальди. Третьей место досталось песне Dance Monkey австралийской певицы Tones and I.

Четвертую строчку рейтинга занимает ремикс на песню Calma, которую исполняют пуэрториканские артисты Pedro Capo и Farruko. На пятом месте песня Piece Of Your Heart в исполнении миланской группы Meduza и лондонского поп-трио Goodboys. Шестое место заняла песня Con Calma пуэрториканского артиста Daddy Yankee и канадского репера Snow.

Кроме того, в десятку вошли Senorita Шона Мендеса и Камилы Кабелло, Old Town Road рэпера Lil Nas X, Sweet But Psycho певицы Ava Max и Giant продюсера Кельвина Харриса и музыканта Rag’n’Bone Man, передает «Ридус».

Ранее крупнейшая в мире база данных о кинематографе IMDb обновила чарт 250 лучших фильмов, поместив на десятую строчку фильм «Джокер» Тодда Филлипса. При этом тройку лидеров по-прежнему «держат» «Побег из Шоушенка», а также первые две части «Крестного отца». В десятку лучших фильмов также вошли «Темный рыцарь», «12 разгневанных мужчин», «Список Шиндлера», «Властелин колец: Возвращение короля», «Криминальное чтиво» и «Хороший, плохой, злой».

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Источник: «Ридус»
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