Эксперт рассказал, чем Россия ответит на «Золотую Орду» США

Москва, 4 декабря. Система высокоточного оружия «Золотая Орда» ВС США разрабатывается при помощи технологии, изобретенной еще Советским Союзом. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.

США планируют заменить устаревшую систему «Серый волк» на более совершенную. Проект известен под названием «Золотая Орда», которое вызывает ассоциации с российской истории.

Интересно, что в новой программе будет использоваться искусственный интеллект, с помощью которого снаряды смогут «общаться» друг с другом, пишет «ПолитРоссия».

Однако, Виктор Баранец заявил, что «Золотая Орда» является технологией, которую Россия изобрела еще в советский период.

«Замена программы «Серый волк» на «Золотую Орду» не станет сенсацией для нашего военно-промышленного комплекса, наших конструкторов и инженеров. У меня даже есть подозрение, что в свое время американцы украли у нас эту систему, над которой мы уже давным-давно работаем. У нас есть и крылатые ракеты, и боеприпасы, попадающие под описание высокоточного интеллектуального оружия», – отмечает Баранец.

Эксперт также подчеркнул, что еще 20 лет назад общался со отечественными создателями «умных» снарядов и даже смотрел видеозаписи испытаний. Так, по его словам, снаряды могут распознавать межконтинентальные ракеты без помощи человека.

«Как только одна страна вырвалась в чем-то вперед, страна противника делает все возможное, чтобы выкрасть эти секреты. Но американцы с большим опозданием сумели нащупать ноу-хау, которые уже давно работают у нас. Сейчас они всего лишь идут по нашим следам. Но, как говорит Владимир Путин, пока они повторят наши достижения, мы уже изобретем что-то новое. И мы уже изобрели», – резюмирует Виктор Баранец.

Фактически, сейчас американцы пытаются изо всех сил догнать российских разработчиков, заключил Баранец.