Гибель в Донбассе снайперов экстра-класса СБУ вскрыла недоговороспособность Киева

Два снайпера группы «А» Центра специальных операций СБУ погибли в Донбассе в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Киев винит в произошедшем Донецк и Москву. ВС ДНР настаивают на виновности украинской стороны.

Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался, кто говорит правду и кто лжет в этой истории.

Снайперский террор

Вялотекущая, но от этого не менее чреватая потерями ситуация «ни мира, ни войны» давно уже стала в Донбассе обыденностью. Локальное разведение сил, провозглашенное в канун новой встречи «нормандской четверки», ситуацию на линии соприкосновения практически не изменило: обстрелы украинскими силовиками территории народных республик продолжаются.

Свою кровавую лепту в продолжение кровопролития в Донбассе вносят украинские снайперы.

В начальной стадии боевых действий в Донбассе снайперы ВСУ и вооруженных формирований народных республик находились приблизительно в равном положении, имея на вооружении одну и ту же советскую винтовку СВД с дальностью эффективного огня 700–800 метров. Однако в дальнейшем ситуация стала меняться.

В распоряжении стрелков, действующих на стороне ВСУ, появились такие высокоточные винтовки, как Brugger & Thomet APR 308, VPR-308, Barrett MRAD и Surgeon PSR под боеприпасы .308 Win и .338 LM. В условиях позиционной войны высокие характеристики этих винтовок позволили украинской стороне получить заметное преимущество над оппонентами, периодически реализуемое на отдельных участках фронта в виде так называемого «снайперского террора».

Проще говоря, несколько украинских снайперских пар, действующих из глубины позиций ВСУ и пользующихся своим преимуществом в дальности эффективного огня, время от времени парализовывали «на той стороне» целые участки передовой.

Увы, даже если расположение украинских снайперов удавалось вскрыть, то «дотянуться» бойцам ДНР и ЛНР до этих противников чаще всего было нечем. СВД на дистанции более 1 км оказывалась бесполезной, а применение тяжелого вооружения пресловутые Минские соглашения исключали. По крайней мере, для защитников Донецка и Луганска, потому что в ВСУ к вопросу периодического применения в Донбассе чего-нибудь крупнокалиберного относились вполне снисходительно.

Украинские снайперы «работали» не только по военнослужащим ДНР и ЛНР, но и по гражданским жителям. Не удивительно, что в Донбассе воюющих на стороне Киева «метких стрелков» ненавидят люто. Столь же логично, что каждый случай подтвержденного уничтожения украинских снайперов вызывает у граждан республик удовлетворение.

Особо горячими «симпатиями» в Донецке и Луганске пользуются снайперы группы «А» Центра специальных операций Службы безопасности Украины.

Группа «А» ЦСО СБУ, она же в/ч Е6117, является прямой наследницей легендарной антитеррористической группы «А», созданной в 1974 году в составе 7-го Управления КГБ СССР. В соответствии со своим исходным назначением, украинская «Альфа» считается элитным антитеррористическим подразделением. Служат в этой группе исключительно офицеры.

Комплектуется «Альфа» на конкурсной основе. Требования к кандидатам жесткие: отличная физподготовка, высшее образование, звание кандидата или мастера спорта по контактным видам единоборств или пулевой стрельбе, умение адаптироваться к быстро меняющейся ситуации и так далее.

К 2013 году за украинской «Альфой» числилось немало громких дел. Однако после Евромайдана значительная часть опытных кадров по разным причинам предпочла покинуть группу. Оставшиеся же в «Альфе» «старички», верные новым властям, были отправлены в зону АТО.

«О них не расскажут в штабе ООС…»

В ночь с 30 ноября на 1 декабря на линии соприкосновения с подразделениями ВС ДНР погибли сразу два снайпера группы «А» ЦСО СБУ. И не просто снайпера, и не просто «альфовца», а два полковника! Это настолько шокировало украинское командование так называемой «Операции объединенных сил» (ООС, бывшая АТО), что там не сразу решились озвучить факт гибели своих элитных снайперов.

Только поздним вечером 1 декабря пресс-служба штаба ООС наконец-то разродилась релизом, в котором сообщила следующее:

«Сегодня диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был использован имевшийся резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте подрыва».

Оставим на совести украинских штабных писателей-фантастов терминологию и обратим внимание на общее описание картины боестолкновения. Согласно ей, в нарушение Минских соглашений некая ДРГ со стороны ДНР попыталась прокрасться в тыл украинским войскам. Против диверсантов командование ООС бросило резерв. Но два бойца из состава этого резерва погибли на минах, причем видимо на своих. По крайней мере, пресс-релиз штаба ООС достаточно явно намекает, что все происходило на позициях ВСУ. То есть нарушителями «Минска» выступают члены таинственной ДРГ «вооруженных формирований РФ».

Заметим, что следуя логике этого рассказа, тела, вооружение, обмундирование и снаряжение погибших военнослужащих должны были остаться на территории, контролируемой ВСУ. Также обратим внимание на то, что принадлежность погибших к группе «А» ЦСО СБУ, их воинская специальность, а также имена и фамилии пресс-служба штаба ООС называть не решилась.

Зато все это тем же вечером 1 декабря поторопился разболтать бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

«О них не расскажут в заведении штаба ООС, о них будут молчать телеканалы, их фотографии почти невозможно найти... Их нет в потерях за прошлый месяц... Вчера, 30.11.2019, на фронтах Национально-освободительной войны погибло двое бойцов снайперского отдела Киевского ЦСО «Альфа» СБУ, Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Накрыло миной... Элита пошла держать небо», — сообщил своим читателям Мосийчук.

После этого играть в молчанку было уже глупо. 2 декабря на сайте СБУ был опубликован материал с фотографиями погибших и официальным признанием, что Каплунов и Волочаев являлись сотрудниками СБУ.

То, что покойные были именно «альфовцами», подтвердили глава СБУ Иван Баканов, а также народный депутат, полковник СБУ и «ветеран АТО» Роман Костенко.

Картина маслом

На первый взгляд, неясностей в случившемся не осталось. В Донецкой области в зоне ООС ВСУ сидели ровно и никого не трогали. Тут к ним в тыл нагло полезла ДРГ. Для противодействия ей был брошен в бой последний героический резерв — два альфовца-снайпера в чинах немалых. Но героический тот резерв напоролся на мины.

Кто виноват в случившемся? Кто нарушил в очередной раз мир в Донбассе и положения Минских соглашений? Ясно, кто.

Занавес? Нет. Потому что тут свою версию гибели Каплунова и Волочаева озвучил Донецк, не скрывавший радости по случаю «минусования» сразу двух вражеских снайперов экстра-класса.

Согласно донецкой версии, ДРГ действительно имела место быть. Только украинская. Собственно, в ее составе и находилась снайперская пара группы «А» ЦСО СБУ.

Группа пыталась проникнуть в тыл подразделений ВС ДНР, для чего пересекла «нейтралку», также часто именуемую «серой зоной». Но на подступах к опорному пункту защитников Донецка ДРГ была обнаружена. Во время последующего вынужденного отступления украинские диверсанты угодили на мины.

Первым погиб Каплунов. Волочаев попытался эвакуировать напарника, но подорвался сам. Находившиеся на опорном пункте бойцы ВС ДНР выдвинулись к месту подрыва, где обнаружили мертвого Каплунова. Тело погибшего Волочаева уцелевшие члены украинской РДГ сумели забрать с собой.

Как нетрудно заметить, согласно этому варианту событий, нарушителями Минский соглашений оказывались уже украинские вояки. Разумеется, командование ООС это не устраивало, поэтому «в бой» были брошены киевские «эксперты».

Один из них, член запрещенной в РФ экстремистской военизированной группировки УНА-УНСО1 Назар Приходько, немедленно принялся наводить тень на плетень. По словам «эксперта», Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев выполняли в «серой зоне» контрснайперские задачи, когда их «накрыло миной прямой наводкой».

Вообще-то нахождение в «серой зоне» — это уже нарушение «Минска», ну да ладно. Далее Приходько поведал по-настоящему фантасмагорические «подробности».

«На том направлении, где работали Дмитрий и Денис, военные снайперы не очень-то и хотят работать, потому оккупантам завезли, цитирую: «Штуку, которая очень мешает работать». Эта штука — новейший комплекс обнаружения стоимостью 400 тысяч долларов! Кроме этого, у них теперь есть «штука», которая считывает ВСЕ мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Signal (о Viber вообще молчу). Их просто запеленговали, короче говоря. Минометы против снайперов задействуются тогда, когда расстояние до них больше 1800 метров. Выявить снайперов ЦСО «Альфа» с такого расстояния без специальной аппаратуры — практически невозможно. Короче, оккупанты в шахтах «нашли» очередное новейшее оружие», — ошарашил украинскую общественность «эксперт».

Итак, версия №3. ВСУ сидели в ООС, никого не трогали, ни на кого не нападали, ничего не нарушали. Но в «серой зоне» как-то оказались два снайпера из украинской «Альфы». Которые в ходе выполнения контрснайперских задач, видимо, не вылезали из мессенджеров. Тут-то «оккупанты» украинскую пару на расстоянии почти 2 км и засекли с помощью присланного с Большой земли дорогостоящего хай-тека. После чего долбанули по «альфовцам» из миномета, и тех «накрыло миной прямой наводкой».

Главный вывод: украинская сторона — вся в белом, не то что эти «оккупанты» из шахт.

Жуть. Картина маслом и сыром.

Хочется верить в лучшее

Многие украинские СМИ немедленно уцепились за рассказ Приходько и с удовольствием понесли его «пургу» в массы. И все бы ничего, но тут внезапно всплыли факты, опровергнувшие как версию штаба ООС, так и измышления пана неонациста.

Во-первых, 3 декабря указом №877/2019 президента Украины Владимира Зеленского погибшим снайперам «за героїзм і особисту мужність, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові» были присвоены звания Героев Украины (посмертно).

В тот же день в Киеве состоялось прощание с погибшим полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым. Об этом сообщил официальный сайт СБУ, но не пояснил, почему хоронили лишь одного снайпера.

Во-вторых, пока Киев прощался с Волочаевым, в Интернете «всплыли» фотографии штатива для снайперской винтовки, рюкзака, разгрузочного жилета с подсумками и иного снаряжения, снятого бойцами ВС ДНР с тела Дмитрия Каплунова.

В-третьих, 4 декабря в Донецке официальные представители МГБ и ВС ДНР на совместном брифинге подтвердили: украинская РДГ из 4 человек в ночь с 30 ноября на 1 декабря действительно пыталась проникнуть на территорию ДНР, но в итоге не смогла выполнить поставленную задачу и понесла потери на минах. Тело одного из погибших, старшего офицера СБУ Дмитрия Каплунова, было обнаружено на «нейтралке» близ Старой Ласпы и доставлено в Донецк.

Во время брифинга представители силовых структур ДНР подчеркнули: привлечение к рейду украинской РДГ сотрудников СБУ столь высокого уровня, как Каплунов и Волочаев, свидетельствует о том, что диверсия украинской стороны была тщательно продумана и организована.

«Спланированная провокация должна была вызвать широкий общественный резонанс на международном уровне с обвинением руководства народных республик в недоговороспособности, нарушении Минских соглашений и в итоге срыве встречи в «нормандском формате» 9 декабря», — заявили в ДНР.

Все это, на наш взгляд, полностью подтверждает донецкую версию произошедшего, озвученную 3 декабря, и опровергает выкладки Киева. Кто к кому «шел в гости» через «нейтралку» и какая из сторон конфликта является нарушителем Минских соглашений, теперь совершенно понятно.

Что остается пока за кадром, так это конкретная задача, стоявшая перед напоровшейся на мины украинской ДРГ. Снайперская элита из группы «А» ЦСО СБУ — это не те люди, которые, фигурально выражаясь, «стреляют по воробьям». Как правило, они привлекаются к уничтожению целей особой важности.

Кто мог являться для Киева такой целью на территории ДНР в канун грядущей встречи нормандской четверки в Париже, загадка. Не исключено, что на роль сакральной жертвы мог быть назначен и кто-то из офицеров ВСУ в зоне ООС. Это вполне могло быть использовано Киевом как доказательство «недоговороспособности» непризнанных республик…

Так или иначе, но сам факт отправки снайперской пары из группы «А» ЦСО СБУ в «серую зону» весьма симптоматичен. Он наглядно подтверждает полное нежелание руководства ВСУ и СБУ содействовать прекращению вооруженного противостояния в Донбассе политико-дипломатическим путем.

Иными словами, действия украинских силовиков абсолютно противоречат тому курсу на мирное урегулирование, которое сейчас, перед поездкой в Париж, озвучивает президент Украины.

Сможет, а главное, захочет ли Зеленский справиться с подобным поведением своих силовиков? Откровенно говоря, шансов на это очень немного.

1 Организация запрещена на территории РФ.