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Трамп отреагировал на насмешки Трюдо

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Трамп отреагировал на насмешки Трюдо

Лондон, 4 декабря. Президент США Дональд Трамп назвал премьера Канады Джастина Трюдо двуличным человеком после его насмешек.

В среду Трамп пообщался с журналистами после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Глава Белого дома прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором лидеры стран НАТО обсуждают Трампа.

«Он двуличный», — заявил Трамп.

Через мгновение американский президент добавил, что Трюдо ― хороший парень.

«Что касается Трюдо, он хороший парень, я считаю его хорошим парнем, но правда в том, что я указал ему на то, что он не платит 2% [ВВП на оборону], думаю, он не был сильно этому рад», ― добавил президент США.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Трюдо с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обсуждают Трампа, отмечает «Газета.ру». Трюдо язвительно отметил, что Трамп опоздал на 40 минут на встречу с принцем Чарльзом и на встречу с канадским премьером. Макрону также пришлось менять расписание из-за американского президента, пишет НСН.

«Он опоздал, потому что на 40 минут затянул пресс-конференцию», — сказал Трюдо.

Трюдо также отметил реакцию помощников Трампа на его заявления.

«Вы видели, у его команды челюсть отвисла», — добавил Трюдо в разговоре.

После встречи с Меркель Трамп написал в Twitter, что не будет проводить пресс-конференцию по итогам саммита и направится обратно в Вашингтон, сообщает «Царьград».

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