Герой интервью «Фонтанки» с бойцом ЧВК «Вагнера» подаст на издание в суд

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало материал про ЧВК «Вагнера», с начала и до конца являющийся художественным вымыслом автора. И теперь за это им придется ответить в суде. Герой публикации Руслан, которого журналист Александр Ермаков назвал наемником, обучающим детей патриотизму, оказался обычным поклонником русского фольклора, не был в Сирии и, самое главное, никогда не говорил с корреспондентом Ермаковым.

Ранее издание «Новая газета» 20 ноября опубликовало материал, основанный на видео с ликвидацией террориста ИГИЛ1 (организация запрещена в России) в 2017 году в Сирии. «Новая газета» также опубликовала фотографию предполагаемых участников ликвидации, вырезав кадр из ролика. Позже в социальных сетях появилось разоблачение данной фотографии и доказательство фотомонтажа.

«Фонтанка» также поддержала «Новую», опубликовав собственное «расследование» по видеоматериалу. Журналисты заявили, что смогли идентифицировать еще одного участника ликвидации — некоего 39-летнего Руслана из Брянска, являющегося ветераном боевых действий в Чечне. Работники СМИ сослались на собеседников из города, которые опознали мужчину на фото, одетого в тельняшку. В 2017 году человек с его загранпаспортом летал в Сирию, заявил источник «Фонтанки» в авиационных службах. По данным петербургского издания, мужчина на данный момент занимается патриотическим воспитанием молодежи в школах.

Журналист «Фонтанки» Александр Ермаков, являющийся автором расследования о некоем Руслане, написал, что редакции удалось связаться с предполагаемым бойцом ЧВК «Вагнера», поговорить с ним по телефону о нашумевшем видео и прояснить ситуацию с участием россиянина в ликвидации. В диалоге с жителем Брянска «Фонтанка» выяснила, что Руслан действительно проживает в указанном городе, а также работает в ДДЮТ — Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина.

Статья «Фонтанки» получилась несколько странной. Материал построен таким образом, чтобы создать впечатления, что собеседник журналиста оправдывается и уклоняется от ответов на прямые и каверзные вопросы. Это вызвало подозрения. По этой причине корреспонденты ФАН решили проверить, действительно ли петербургское СМИ связывалось с указанным человеком.

Вымышленное интервью с Русланом

Найти жителя Брянска было не так уж и трудно. «Фонтанка» дала все нужные исходные данные, чтобы максимально сузить круг поиска: имя россиянина, город проживания и место работы, предполагаемый род деятельности, элементы биографии. ФАН не ограничился телефонным разговором и опросом ближайшего окружения либо друзей. Журналисты лично посетили Брянск, действительно нашли Руслана и побеседовали с ним, чтобы выяснить детали сирийского инцидента и обстоятельств разговора с «Фонтанкой».

Но приезд группы расследователей и разговоры о Сирии вызвали недоумение у Руслана, равно как и информация о том, что он ранее кому-то давал какие-то комментарии про ЧВК и войну в Сирии. Как оказалось, никаких звонков журналиста к нему не поступало.

Сделаем сравнение с интервью «Фонтанки» с Русланом, отметив, где правда, а где вымысел.

Фейк

В вымышленном интервью фамилия собеседника «Фонтанки» не раскрывается. Журналист сразу же начинает терроризировать вопросами о паспорте, военной службе в Чечне, участии в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнера» и участии в патриотическом воспитании молодежи.

Ответы уклончиво-утвердительные. Придуманный собеседник подтверждает нужные журналистам мелкие детали или, наоборот, создает неопределенность.

Правда

Журналистам ФАН Руслан рассказал подробности своей биографии, полностью и честно раскрыв фамилию, род деятельности.

«Меня зовут Нехаев Руслан Юрьевич, я представитель Дворца педагогов детского и юношеского творчества им. Гагарина в городе Брянске. Я работаю в фольклорной школе «Калинушка», которая занимается традиционной культурой Брянской области. Мы собиратели фольклора. Мы собираем музыку, танцы, песни, обряды. Это совершенно не имеет никакого отношения к патриотическому воспитанию детей, это совершенно другое направление, направление искусства, добра и любви. Здесь нет намека даже на военную службу, физические тренировки. Здесь все направлено на искусство и исполнение каких-то обрядов, которые мы собирали с носителей. Носители — это бабушки и дедушки, которые в деревнях, в глубинках нашей большой великой родины — России. Мы ставим театральные постановки, новогодние, «Чудесную Рождественскую ночь», «12 месяцев», — рассказал респондент ФАН.

Руслан в беседе с ФАН подтвердил, что никто с ним из «Фонтанки» не общался.

«Вы знаете, со мной никто не общался из «Фонтанки», вообще. Я не знаю, откуда журналист взял такую информацию вообще. Дело в том, что никаких контактов с этим агентством «Фонтанка» я не имею и никогда не имел. Откуда они взяли такую информацию — вопрос».

Фейк

Интервью «Фонтанки» повествует о том, что их вымышленный герой возрастом 39 лет, воевал в Чечне, имеет ранения, татуировку на левой стороне груди. По военной специальности он механик-водитель, служил в стрелковых войсках.

Правда

«Нет, это неправда. На данный момент мне 36 лет. Я служил в армии, проходил срочную службу с 2002 по 2004 год. Это документально подтверждено в моем военном билете, как положено. Я проходил службу во Владикавказе, Северная Осетия. Служил в воинской части противовоздушной обороны. В боевых действиях я не участвовал. Моя задача была немного другой. Я связист, я был начальником подвижного узла связи, и все. Никаких ранений я не получал. У меня есть одна татуировка на спине, но не на груди», — заявил Руслан в беседе с Федеральным агентством новостей, продемонстрировав рисунок на теле.

По словам собеседника ФАН, в 2017 году в Сирии он не был и ни в каком ЧВК «Вагнера» не состоял. Все его перемещения подтверждены документально или видеозаписями детских выступлений. Основные зоны выезда — Европа, Белоруссия, Молдавия.

«Я, если честно, не помню цифры своего загранпаспорта. Но вы знаете, я выезжал за границу, у меня были поездки, связанные непосредственно с работой. Мы возили детей, допустим, выступать. Все документально подтверждено. Везде, где мы проходили пограничный контроль и таможню, ставят штамп. И все четко там отмечено, никаких иных выездов за пределы РФ я не совершал. Ездили в Европу, Белоруссию, Молдавию. Есть видео представлений, каких-то конкурсов, мы обязательно это все найдем, у нас все это есть, в архив все лежит. В 2017 году я был в России. Выезд был — отмечен в загранпаспорте у меня. Это был выезд в Молдавию. То есть отметки через Украину пересекали мы на поезде. И в обратном порядке то же самое», — рассказал журналистам Руслан.

Фейк

«Фонтанка» приложила переписку со своим респондентом, в которой было обозначено, что рост Руслана — 197 сантиметров, а человек на фото с видео заметно ниже.

Правда

Житель Брянска в разговоре с ФАН опроверг и эту информацию, отметив, что его рост значительно ниже.

«Я еще читал, что там рост этого Руслана — 180 или 197 см, ну посмотрите на меня, мой рост всего лишь 170 см. Там настоящий высокий человек», — отметил Руслан.

Право на честное имя

В интервью с журналистами собеседник Федерального агентства новостей рассказал, что подаст на «Фонтанку» в суд. По его мнению, петербургское издание поступило некорректно, использовав сторонних людей в своих задумках.

«У меня есть планы по отношению к этой редакции, потому что мне очень неприятно слышать о себе такие высказывания в прессе», — заявил Руслан.

Для этого он готов предоставить компетентным органам и суду все имеющиеся у него документы: загранпаспорт, военный билет, служебные характеристики с мест военной службы. В завершение интервью Руслан развеял сомнения, что в ДДЮТ работает кто-то еще с похожим именем.

«Могу с точностью утверждать, что с именем Руслан работает единственный человек — это я. Здесь других Русланов нет. И более того, никакой Руслан не занимается военно-патриотическим воспитанием детей», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, расследование ФАН вызвало нервную реакцию в обществе, либеральной прессе, а также в самой «Новой газете» и у Дениса Короткова. Вполне вероятно, что либо сам Коротков, либо его руководитель Михаил Ходорковский заказали продолжение своего материала на «Фонтанке», предоставив ложные данные журналисту. Может, сам Ермаков захотел приобщиться к популярной среди оппозиции теме. Результат один — издание выпустило фейк и обвинило человека в преступлении. За что понесет наказание согласно решению суда, когда Руслан в него обратится.

1 Организация запрещена на территории РФ.