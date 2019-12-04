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Герой интервью «Фонтанки» с бойцом ЧВК «Вагнера» подаст на издание в суд

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Герой интервью «Фонтанки» с бойцом ЧВК «Вагнера» подаст на издание в суд

Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало материал про ЧВК «Вагнера», с начала и до конца являющийся художественным вымыслом автора. И теперь за это им придется ответить в суде. Герой публикации Руслан, которого журналист Александр Ермаков назвал наемником, обучающим детей патриотизму, оказался обычным поклонником русского фольклора, не был в Сирии и, самое главное, никогда не говорил с корреспондентом Ермаковым.

Ранее издание «Новая газета» 20 ноября опубликовало материал, основанный на видео с ликвидацией террориста ИГИЛ1 (организация запрещена в России) в 2017 году в Сирии. «Новая газета» также опубликовала фотографию предполагаемых участников ликвидации, вырезав кадр из ролика. Позже в социальных сетях появилось разоблачение данной фотографии и доказательство фотомонтажа.

«Фонтанка» также поддержала «Новую», опубликовав собственное «расследование» по видеоматериалу. Журналисты заявили, что смогли идентифицировать еще одного участника ликвидации — некоего 39-летнего Руслана из Брянска, являющегося ветераном боевых действий в Чечне. Работники СМИ сослались на собеседников из города, которые опознали мужчину на фото, одетого в тельняшку. В 2017 году человек с его загранпаспортом летал в Сирию, заявил источник «Фонтанки» в авиационных службах. По данным петербургского издания, мужчина на данный момент занимается патриотическим воспитанием молодежи в школах.

Журналист «Фонтанки» Александр Ермаков, являющийся автором расследования о некоем Руслане, написал, что редакции удалось связаться с предполагаемым бойцом ЧВК «Вагнера», поговорить с ним по телефону о нашумевшем видео и прояснить ситуацию с участием россиянина в ликвидации. В диалоге с жителем Брянска «Фонтанка» выяснила, что Руслан действительно проживает в указанном городе, а также работает в ДДЮТ — Брянском областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Ю. А. Гагарина.

Статья «Фонтанки» получилась несколько странной. Материал построен таким образом, чтобы создать впечатления, что собеседник журналиста оправдывается и уклоняется от ответов на прямые и каверзные вопросы. Это вызвало подозрения. По этой причине корреспонденты ФАН решили проверить, действительно ли петербургское СМИ связывалось с указанным человеком.

Вымышленное интервью с Русланом

Найти жителя Брянска было не так уж и трудно. «Фонтанка» дала все нужные исходные данные, чтобы максимально сузить круг поиска: имя россиянина, город проживания и место работы, предполагаемый род деятельности, элементы биографии. ФАН не ограничился телефонным разговором и опросом ближайшего окружения либо друзей. Журналисты лично посетили Брянск, действительно нашли Руслана и побеседовали с ним, чтобы выяснить детали сирийского инцидента и обстоятельств разговора с «Фонтанкой».

Но приезд группы расследователей и разговоры о Сирии вызвали недоумение у Руслана, равно как и информация о том, что он ранее кому-то давал какие-то комментарии про ЧВК и войну в Сирии. Как оказалось, никаких звонков журналиста к нему не поступало.

Сделаем сравнение с интервью «Фонтанки» с Русланом, отметив, где правда, а где вымысел.

Фейк

В вымышленном интервью фамилия собеседника «Фонтанки» не раскрывается. Журналист сразу же начинает терроризировать вопросами о паспорте, военной службе в Чечне, участии в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнера» и участии в патриотическом воспитании молодежи.

Герой интервью «Фонтанки» с бойцом ЧВК «Вагнера» подаст на издание в суд

Ответы уклончиво-утвердительные. Придуманный собеседник подтверждает нужные журналистам мелкие детали или, наоборот, создает неопределенность.

Правда

Журналистам ФАН Руслан рассказал подробности своей биографии, полностью и честно раскрыв фамилию, род деятельности.

«Меня зовут Нехаев Руслан Юрьевич, я представитель Дворца педагогов детского и юношеского творчества им. Гагарина в городе Брянске. Я работаю в фольклорной школе «Калинушка», которая занимается традиционной культурой Брянской области. Мы собиратели фольклора. Мы собираем музыку, танцы, песни, обряды. Это совершенно не имеет никакого отношения к патриотическому воспитанию детей, это совершенно другое направление, направление искусства, добра и любви. Здесь нет намека даже на военную службу, физические тренировки. Здесь все направлено на искусство и исполнение каких-то обрядов, которые мы собирали с носителей. Носители — это бабушки и дедушки, которые в деревнях, в глубинках нашей большой великой родины — России. Мы ставим театральные постановки, новогодние, «Чудесную Рождественскую ночь», «12 месяцев», — рассказал респондент ФАН.

Герой интервью «Фонтанки» с бойцом ЧВК «Вагнера» подаст на издание в суд

Руслан в беседе с ФАН подтвердил, что никто с ним из «Фонтанки» не общался.

«Вы знаете, со мной никто не общался из «Фонтанки», вообще. Я не знаю, откуда журналист взял такую информацию вообще. Дело в том, что никаких контактов с этим агентством «Фонтанка» я не имею и никогда не имел. Откуда они взяли такую информацию — вопрос».

Фейк

Интервью «Фонтанки» повествует о том, что их вымышленный герой возрастом 39 лет, воевал в Чечне, имеет ранения, татуировку на левой стороне груди. По военной специальности он механик-водитель, служил в стрелковых войсках.

Герой интервью «Фонтанки» с бойцом ЧВК «Вагнера» подаст на издание в суд

Правда

«Нет, это неправда. На данный момент мне 36 лет. Я служил в армии, проходил срочную службу с 2002 по 2004 год. Это документально подтверждено в моем военном билете, как положено. Я проходил службу во Владикавказе, Северная Осетия. Служил в воинской части противовоздушной обороны. В боевых действиях я не участвовал. Моя задача была немного другой. Я связист, я был начальником подвижного узла связи, и все. Никаких ранений я не получал. У меня есть одна татуировка на спине, но не на груди», заявил Руслан в беседе с Федеральным агентством новостей, продемонстрировав рисунок на теле.

По словам собеседника ФАН, в 2017 году в Сирии он не был и ни в каком ЧВК «Вагнера» не состоял. Все его перемещения подтверждены документально или видеозаписями детских выступлений. Основные зоны выезда  Европа, Белоруссия, Молдавия.

«Я, если честно, не помню цифры своего загранпаспорта. Но вы знаете, я выезжал за границу, у меня были поездки, связанные непосредственно с работой. Мы возили детей, допустим, выступать. Все документально подтверждено. Везде, где мы проходили пограничный контроль и таможню, ставят штамп. И все четко там отмечено, никаких иных выездов за пределы РФ я не совершал. Ездили в Европу, Белоруссию, Молдавию. Есть видео представлений, каких-то конкурсов, мы обязательно это все найдем, у нас все это есть, в архив все лежит. В 2017 году я был в России. Выезд был — отмечен в загранпаспорте у меня. Это был выезд в Молдавию. То есть отметки через Украину пересекали мы на поезде. И в обратном порядке то же самое», рассказал журналистам Руслан.

Фейк

«Фонтанка» приложила переписку со своим респондентом, в которой было обозначено, что рост Руслана 197 сантиметров, а человек на фото с видео заметно ниже.

Герой интервью «Фонтанки» с бойцом ЧВК «Вагнера» подаст на издание в суд

Правда

Житель Брянска в разговоре с ФАН опроверг и эту информацию, отметив, что его рост значительно ниже.

«Я еще читал, что там рост этого Руслана — 180 или 197 см, ну посмотрите на меня, мой рост всего лишь 170 см. Там настоящий высокий человек», — отметил Руслан.

Право на честное имя

В интервью с журналистами собеседник Федерального агентства новостей рассказал, что подаст на «Фонтанку» в суд. По его мнению, петербургское издание поступило некорректно, использовав сторонних людей в своих задумках.

«У меня есть планы по отношению к этой редакции, потому что мне очень неприятно слышать о себе такие высказывания в прессе», — заявил Руслан.

Для этого он готов предоставить компетентным органам и суду все имеющиеся у него документы: загранпаспорт, военный билет, служебные характеристики с мест военной службы. В завершение интервью Руслан развеял сомнения, что в ДДЮТ работает кто-то еще с похожим именем.

«Могу с точностью утверждать, что с именем Руслан работает единственный человек — это я. Здесь других Русланов нет. И более того, никакой Руслан не занимается военно-патриотическим воспитанием детей», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, расследование ФАН вызвало нервную реакцию в обществе, либеральной прессе, а также в самой «Новой газете» и у Дениса Короткова. Вполне вероятно, что либо сам Коротков, либо его руководитель Михаил Ходорковский заказали продолжение своего материала на «Фонтанке», предоставив ложные данные журналисту. Может, сам Ермаков захотел приобщиться к популярной среди оппозиции теме. Результат один — издание выпустило фейк и обвинило человека в преступлении. За что понесет наказание согласно решению суда, когда Руслан в него обратится.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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