Ученые предрекли климатическую катастрофу из-за выброса метана в Арктике

Масштабные выбросы метана в Арктике могут привести к катастрофическому увеличению темпов глобального потепления и изменению климата на планете. Об этом в ходе пресс-конференции заявили ученые РАН, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Исследовательской группой 7 октября был зафиксирован максимальный за последние годы выброс метана в Северном Ледовитом океане. Процесс выброса метана из-под глубоких океанских льдов Арктики был замечен учеными впервые 20 лет назад.

Ранее парниковый газ метан находился под слоем подводной вечной мерзлоты. Однако по мере ее деградации и утоньшения метан вновь приобретает газообразную форму и вырывается сквозь толщу воды в атмосферу.

«При нарушении целостности подводной вечной мерзлоты на шельфе гидраты взрываются, увеличивая свой объем во множество раз», — рассказал член-корреспондент РАН, профессор Международного арктического научного центра при университете Аляски Игорь Семилетов.

Если порядка 2% метана, содержащегося под шельфовой вечной мерзлотой, попадет в атмосферу, это может привести к кратному увеличению количества метана в газообразной форме, полагает участник арктической исследовательской экспедиции.

«Это способно спровоцировать труднопредсказуемые климатические последствия», — предупредил Семилетов.

В настоящее время воды Арктики над зонами выброса газа перенасыщены метаном на один-два порядка.

«Мы задетектировали более тысячи районов выбросов метана. Было обнаружено семь зон диаметром более километра и около тысячи, диаметр которых составляет сотни метров», — поделился результатами экспедиции ученый.

Однако масштабные выбросы метана на данный момент не представляется возможным остановить, отметил вице-президент Российской академии наук Юрий Балега.

«Какие усилия сюда ни бросай, мы не можем ничего сделать», — разводит руками ученый.

Дело в том, что причины масштабного постоянного выброса метана пока не ясны.

«Это планетарные явления, причины мы не знаем. Это факторы астрономического масштаба», — указал Балега.

Однако на сегодняшний день метановая угроза не является близкой.

«Пока это лишь знак для человечества. Вот когда несколько процентов шельфа будут «дырявыми» — это станет проблемой», — пояснил вице-президент РАН.

Но темпы выброса метана на текущий момент все же изучены недостаточно. Для углубленного изучения проблемы необходимо кардинальное увеличение финансирования и большее количество экспедиций и кораблей.

«Газовый фронт метана поднимается со дна со скоростью 7-8 метров в год, и пузыри выбрасываются вверх. Мы говорим о точечных выбросах, но что происходит в Арктике на самом деле, мы не знаем», — сказал профессор Семилетов.

Из-за роста температуры океана за последние несколько десятилетий вечная мерзлота океанского шельфа Арктики тает в сто раз быстрее, чем на суше, сообщил участник экспедиции, член Шведский королевской академии, профессор Стокгольмского университета Орьяф Густафссон.

«Это очень большая угроза для человечества в целом, — рассуждает ученый. — Выбросы метана из океанской мерзлоты Арктики ускоряют процессы изменения климата».

В дальнейшем человечество ждут тяжелые последствия.