Арбатова объяснила, зачем Певцов «как моська» залаял на Познера

Москва, 4 декабря. Провокация с обращением к Владимиру Познеру в образе Сталина понадобилась актеру Дмитрию Певцову, чтобы засветиться перед выборами нового руководителя «Ленкома», считает писательница Мария Арбатова.

«У Певцова шансов нет, но он берегов не видит, ему кажется, что он игрок. И потому он решил о себе заявить. Хотя Познер его не трогал все это время. Чтобы Певцов вдруг вышел на арену», — заявила известная писатель и защитник прав женщин Мария Арбатова.

По ее словам, что Певцов уже не один раз «высказывал по глупости какие то претенциозные вещи». Кроме того, как отметила Арбатова, сам Познер уже отказался все это комментировать и сказал, что никто другой это комментировать тоже не должен.

Писательница добавила, что актер в этой ситуации ведет себя как моська из известной басни Крылова.

«Здесь нет дискуссии, здесь есть провокация. Провокация Певцова - чтобы повысить уровень цитируемости и привлечь к себе внимания», — добавила она.

Арбатова не исключила, что выпад Певцова в сторону Певцова может быть связан с выборами нового художественного руководителя «Ленкома» взамен ушедшего Марка Захарова.

«До сей поры Познеру Певцов сто лет не снился. Я бы поняла, если бы бесконечно один о другом что-то рассказывал. <...> а тут Певцов проснулся вдруг. И ему предложили идти лесом», — заключила она в комментарии KP.RU.

Напомним, видеообращение Певцова появилось после того, как телеведущий Владимир Познер опубликовал в своем Instagram пост о том, что гомосексуализм — это вариация нормы, и с ним рождаются 10% жителей земли. Кроме того, журналист назвал тех, кто пытается запретить аборты, мракобесами.

Певцову мнение Познера не понравилось, он загримировался под Сталина и записал ролик, в котором заявил, что «как старший товарищ» должен сделать журналисту «ряд замечаний». Как отмечает телеканал «Царьград», больше всего Певцова разозлили слова Познера о гомосексуальной норме и процентном соотношении в обществе людей с подобными отклонениями.