США боятся лишиться нефти из-за восстановления Сирии после войны, считает востоковед

Москва, 4 декабря. США боятся восстановления Сирии после затяжной войны и появления сильного противника на Ближнем Востоке, считает востоковед Маис Курбанов.

Восстановившаяся после войны Сирия станет сильным игроком на Ближнем Востоке и не позволит США проводить свою политику.

«И не столько нефть их интересует, сколько интересует то, чтобы Сирия была слабой. Потому что Сирия враждует с союзниками Америки, а самый большой интерес Америка имеет на Ближнем Востоке», — заявил эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

По словам Курбанова, если Дамаск начнет самостоятельно добывать нефть, то Сирия станет сильным и богатым государством, начнет поддерживать своих союзников. Вместе эти государства смогут противостоять Вашингтону на Ближнем Востоке.

«И тут получается, что нашли нефть в Сирии. Как раз эти месторождения находятся там, где курды. Американцы хорошо сотрудничали с Турцией, а тут они забывают про старую дружбу и поддерживают курдов, делая все так, будто курды воюют против Башара Асада», ― добавил политолог.

Эксперт отметил, что курдские террористические бандформирования не способны в одиночку противостоять официальным сирийским властям. Они пользуются поддержкой США, добывая для Вашингтона нефть и опустошая недра САР.

«Теперь они плюют на международное право, на все международные соглашения и это выглядит так, будто они объявляют войну всему миру», — подытожил Курбанов.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ). ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной Штатами у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ1. При этом заказчиками материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.