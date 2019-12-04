Брат главаря ИГ может дискредитировать США в вопросе «борьбы» с терроризмом в Сирии

Москва, 4 декабря. Американцы могли спрятать якобы убитого главаря запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади и выставить эту «ликвидацию» своей победой. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

Пока не будут представлены доказательства смерти аль-Багдади, все заявления Соединенных Штатов можно назвать политической инсинуацией или фейком. Об этом сказал эксперт «ПолитЭксперту».

«Только неопровержимые доказательства будут свидетельствовать о том, что человек из «головы» ИГ1 уничтожен», — отметил Баранец.

По его словам, реальные мотивы вторжения в Сирию Соединенных Штатов, прикрывающихся борьбой с терроризмом, всем очевидны. За период «героической борьбы» США с ИГ, «оно смогло с 20% контроля над территориями на севере Сирии расширить контроль до 70%», указал военный эксперт.

«Какая же это борьба? Совершенно ясно, что США смотрят сквозь пальцы на эту тенденцию и ждут, когда ИГИЛ1 придет в Дамаск и повесит Асада на столбе», — резюмировал Виктор Баранец.

Напомним, ранее иракские военные заявили, что им удалось захватить заместителя главаря террористической группировки «Исламское государство» Хамеда Шакера Сабаа аль-Бадри. Он может рассказать о «ликвидации» США аль-Багдади. Сабаа аль-Бадри является ценным свидетелем, так как может дискредитировать действия Соединенных Штатов в вопросе борьбы с террористами на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты нанимают курдских террористов и ЧВК Blackwater для того, чтобы добраться до нефтяных месторождений Сирии.Об этом подробно говорится во второй части большого расследования Федерального агентства новостей, которое посвящено Сирии, в частности связи США с боевиками. ФАН выяснил, что Вашингтон открыто поддерживает боевиков, оказывая им и финансовую помощь, и поставляя оружие.

Первая часть масштабного расследования, которое было опубликовано чуть больше недели назад, посвящена теме поддержки террористов со стороны либеральных СМИ. Редакция выяснила, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков, который известен своими псевдорасследования о событиях в Сирии лично общался с террористами ИГИЛ. Как рассказал в интервью ФАН мужчина по имени Малиф, поезду Кроткову в Сирию оплатил беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.