Скабеева рассказала, как дозвонилась до Зеленского

Москва, 4 декабря. Ведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева смогла дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского, чтобы спросить его о ближайшем саммите в «нормандском формате». Однако, политик не стал разговаривать с российской журналисткой, сославшись на занятость.

Собеседники общались по громкой связи, их недолгий разговор был показан в эфире вечернего шоу «60 минут», сообщает «Взгляд».

«Я всегда прерываюсь, когда идут какие-то беседы. Поскольку думаю, мало ли что у кого там случилось и произошло. И так как я понимаю, что у вас сейчас ничего не случилось, не произошло, ни с вашими близкими и родными, я тогда, извините, продолжу общение со своими коллегами», – сказал Зеленский.

Телеведущая пыталась выяснить, какие планы у украинского президента накануне саммита стран «нормандской четверки». В разговоре Скабеева отметила, что задать вопрос через пресс-службу не удается, поэтому она решилась на звонок. Однако, Зеленский не стал слушать вопрос и положил трубку.

В студии программы «60 минут» телеведущая вновь обратилась к украинскому лидеру.

«Страшно деликатный, весьма тактичный, очень приятный. Владимир Александрович, я понимаю ваши опасения, но это не розыгрыш. Звонила действительно я, мы бы очень хотели интервью, но ваша пресс-служба нам отказывает», – отметила Скабеева.

Ранее Зеленский заявил, что ему не о чем разговаривать с российскими СМИ, а саму Скабееву назвал опасной.