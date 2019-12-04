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Переворот в Триполи возглавил премьер-министр бывшего Правительства национального спасения Ливии

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Переворот в Триполи возглавил премьер-министр бывшего Правительства национального спасения Ливии

Сегодняшний вооруженный переворот в Триполи возглавил Халифа аль-Гави, сообщает арабское издание Lybia24.

Стало известно, что премьер-министр бывшего Правительства национального спасения Ливии, которое перестало существовать в 2015 году, Халифа аль-Гави возглавил вооруженный переворот против так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа в Триполи.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о вооруженном столкновении между охранниками главаря так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и боевиками из ополчения Мисураты.

На улицах перед зданием штаб-квартиры ПНС в Триполи были слышны звуки стрельбы — Файез Саррадж и чиновники не имели возможности покинуть штаб-квартиру правительства, так как она окружена вооруженными группировками. Пользователь Тwitter опубликовал фотографии, на которых видно, как ПНС перекрыли все дороги, ведущие к административному зданию в Триполи.

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