Заместитель аль-Багдади может дать провокационные показания о «гибели» главаря ИГ в Сирии

Москва, 4 декабря. Сотрудники иракских спецслужб задержали заместителя «ликвидированного» лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

По данным властей Ирака, Абу Халдун является двоюродным братом и заместителем «погибшего» лидера ИГ Абу-Бакра аль-Багдади и так называемым «военным эмиром» провинции Салах-эд-Дин на севере страны. Террорист скрывался в съемной квартире под чужим именем.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов уверен, что Абу Халдун расскажет иракским спецслужбам о судьбе главаря ИГ, однако эти данные нельзя воспринимать как абсолютно достоверную информацию, передает «НьюИнформ».

«Этот захваченный игиловец может дать неверные и, скажем так, провокационные показания. И даже при его допросе, имея его показания, на них нельзя опираться как на абсолютно достоверную информацию», — пояснил эксперт.

Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что американским военным якобы удалось «ликвидировать» главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. При этом американская сторона не смогла предоставить доказательства, подтверждающие его «гибель». Согласно официальной версии Вашингтона, аль-Багдади якобы подорвал себя с помощью пояса смертника, при попытке американского спецназа захватить его в плен. Позднее американская сторона заявила, что останки аль-Багдади якобы были выброшены в море.

Кроме того, Вашингтон утверждает, что США якобы согласовали с Россией вход в воздушное пространство Сирии для проведения «операции по уничтожению» аль-Багдади.

Позднее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что американские военные не согласовывали с Москвой вход в воздушное пространство над зоной безопасности «Идлиб», где якобы скрывался и был «уничтожен» аль-Багдади. При этом российские военные не фиксировали каких-либо действий американской авиации в этих районах.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором рассказывается о связях США с боевиками ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, которые подтверждают участие США в создании и поддержке террористической группировки «Исламское государство».

В первой части расследования ФАН рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.