Газета ливийской обсерватории и арабский телеканал aljamahiria tv сообщают о вооруженном столкновении между охранниками главаря так называемого Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и боевиками из ополчения Мисураты.

В сообщениях от арабских СМИ говорится о звуках стрельбы перед зданием штаб-квартиры ПНС на улице ас-Сикка в Триполи — Файез Саррадж и чиновники не имеют возможности покинуть штаб-квартиру правительства, так как она окружена вооруженными группировками. Пользователь Тwitter опубликовал фотографии, на которых видно, как ПНС перекрыли все дороги, ведущие к административному зданию в Триполи.

#طرابلس



ميليشيات تغلق جميع الطرق المؤدية إلى مبنى حكومة #السراج بطريق السكة pic.twitter.com/JgkugdUzEt — ابن ليبيا السرتاوي???????????????? (@MstrMax11) December 4, 2019

«Вооруженные конфликты между бандами в Триполи случались неоднократно и раньше, даже между теми бандитами, что получили легитимность от ПНС, будучи встроенными в силовые ведомства правительства. Ополчения же Мисураты являются одними из самых радикальных группировок и состоят, в основном, из исламистов, связанных с террористическими организациями. Только угроза со стороны ЛНА несущая угрозу общей, для Мисураты и Триполи, политике бандитского беспредела, заставила их выступать совместно с группировками Триполи против наступающих сил Хафтара», — утверждает член Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев.

Эксперт напомнил, что приход ополчения Мисураты в Триполи полгода назад вызвал огромный рост преступлений, связанных с похищениями, грабежами и убийствами – по мнению Александра Прокофьева, они — самое слабое звено в военной организации ПНС.

«Произошедшее событие лишь демонстрирует, что Саррадж теряет даже тот номинальный контроль над вооруженными бандами, воюющими на его стороне, который у него якобы был. Некоторое время назад «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага получил с помощью радикальных исламистов из Мисураты, которые надавили на премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа, заставив того подписать указ о назначении. Теперь амбиции «министра» эволюционировали до уровня премьер-министра», — заключил Прокофьев.

На данный момент Фатхи Башага контролирует два силовых альянса, которые состоят из бандформирований Триполи и Мисураты: «Аль-Сомуд» «166-й батальон ПНС», «Абу Салим», RADA, «Ан-Наваси» и «Батальон революционеров Триполи». Подконтрольные Башаге боевики фигурируют в нескольких докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Их также обвиняли в совершении терактов совместно с ИГ1. Многие боевики «МВД» ПНС объявлены в международный розыск.

Так называемое Правительство национального согласия было сформировано западными структурами после свержения Муаммара Каддафи — последнего легитимного правителя Ливии. Большая часть чиновников триполитанского «правительства» являются членами или международными террористическими группировками, такими как ИГ, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.