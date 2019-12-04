Меморандум с Россией помог Эрдогану остаться победителем на саммите НАТО, считает эксперт

Москва, 4 декабря. Европа смирилась с политикой Турции в Сирии, заявил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. На это, по его мнению, указывает заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после четырехсторонней встречи с лидерами Франции, Германии и Великобритании.

Переговоры по Сирии прошли на полях саммита НАТО в Лондоне. Рожин полагает, что удовлетворение Эрдогана итогами этой встречи говорит о том, что власти европейских стран наконец смирились с политикой Анкары в САР и, несмотря на то, что Макрон обвинил Эрдогана в «шантаже НАТО», никаких санкций в отношении Анкары не будет. Турция вышла из этой ситуации победителем.

«Европа смирилась и отказалась от осуждения военной операции Эрдогана в Сирии. Турция выиграла. Виновным во всех неудачах в САР сделали Трампа (президент США. — Прим. ФАН), который «кинул» курдов. Эрдогана же только пожурили», — пояснил эксперт.

Рожин убежден, что для Турции все складывается более чем благоприятно: «Ее больше не выставляют изгоем, а Эрдогана – «кровавым диктатором», с ним по-прежнему ведут дела». При этом политолог обратил внимание, что турецкий президент прекрасно понимает, что сейчас вопросы по Сирии решаются вовсе не в Берлине, Париже или Лондоне. Чтобы и дальше проводить в САР свою политику, Эрдогану нужно соблюдать договоренности, принятые с Россией.

«Все действия Анкары в Сирии связаны исключительно с договоренностями с Москвой. Германия с Францией не могут дать Турции того, чего она хочет», — подчеркнул специалист.

По его словам, худший период для Турции, когда против нее хотели ввести санкции, уже позади, поэтому Эрдоган демонстрирует уверенность в своих позициях.

«Я считаю, что политика Турции в САР развивается в благоприятном направлении, и Эрдогану следует придерживаться ее и дальше», — добавил Рожин.

Напомнил он и о том, что Европа обещала Эрдогану поддержку в решении вопроса с сирийскими беженцами: по последним данным, их сейчас в Турции больше 2,5 млн человек. Турецкий лидер об этом прекрасно помнит и пытается выбить из Европы средства на переселение беженцев. А что же Европа? Германия занимается политическим блокированием финансирование, объясняя это недемократический характер процессов в Турции и военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Думаю, Эрдоган мог быть доволен тем, что европейцы подтвердили свою готовность принять участие в решении ряда гуманитарных вопросов», – уточнил эксперт.

При этом он не исключил того, что ЕС предпримет попытку очередного обмана.

Напомним, окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористов в Сирии стало возможным благодаря меморандуму, который лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли на переговорах в Сочи 22 октября. С 23 октября в зону безопасности на границе Турции и Сирии были введены силы подразделения российской военной полиции и сирийские пограничники. Они обеспечили вывод курдских незаконных вооруженных формирований. После того, как этот процесс был завершен российско-турецкий патруль приступил к мониторингу приграничных территорий.

В конце ноября и 2 декабря Федеральное агентство новостей обнародовало две части масштабного расследования, в ходе которого были получены доказательства участия США в создании, поддержке и финансировании запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Инструкторы США занимались тренировкой террористов, снабжали их оружием и средствами связи, оказывали поддержку с воздуха. Более того, в обмен на украденную сирийскую нефть Вашингтон перебросил в САР сотни головорезов из ЧВК BlackWater.

Вскрылась и связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ1. По данным источника ФАН, Коротков сливал ИГ сведения о российских военнослужащих, а в обмен получал «сводки с полей» которые потом использовал в своих фейковых расследованиях. Спонсировал такую работу Короткова судимый экс-глава ЮКОСа, беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.