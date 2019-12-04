Москва, 4 декабря. Гидроэлектростанция «Аль-Баас» в сирийской провинции Ракка восстанавливается после разрушений, нанесенных боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), заявил офицер из Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский.

Россия является главным партнером Сирии в восстановлении инфраструктуры страны после затяжной войны, отметил политолог Леонид Савин. По словам эксперта, сирийская инфраструктура может быть восстановлена в кратчайшие сроки, в том числе при содействии российских специалистов.

Савин напомнил, что ГЭС «Аль-Баас» строилась в 1980-х годах усилиями советских инженеров. Гидроэлектростанция питает важные промышленные районы Сирии и обеспечивает реализацию социальных проектов.

Террористы ИГИЛ1 в 2017 году при отступлении устроили диверсию и вывели из строя некоторые агрегаты. Пришедшие на их место боевики курдских террористических формирований не занимались восстановлением ГЭС, последующие годы объект медленно разрушался.

На данный момент на ГЭС «Аль-Баас» работают две турбины из трех. Россия будет занимать ведущую роль в восстановлении инфраструктуры страны, даже если другие игроки захотят принять участие в восстановлении САР, считает Савин. Опыт советских инженеров и преемственность технологий позволит российским специалистам в кратчайшие сроки восстановить объект.

«Учитывая нашу историческую дружбу, связи еще с Советским Союзом, роль России в борьбе с террористическими организациями, приоритеты и прерогатива будут, конечно, на стороне Российской Федерации, это очевидно», ― заявил Савин в комментарии изданию «Слово и дело».

Эксперт отметил, что с учетом новых технологий и при отсутствии намеренных диверсий сирийская инфраструктура может быть восстановлена в относительно небольшие сроки.

«Я думаю, что если не будет происходить диверсий, терактов, то в течение года все это можно возобновить», ― добавил Савин.

Политолог считает, что восстанавливать ГЭС в первозданном виде нет смысла, можно использовать современные технологии, которые упрощают реконструкцию.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством». ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной Штатами у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ. При этом заказчиками материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.