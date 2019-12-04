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Политолог назвал сроки восстановления инфраструктуры Сирии после диверсий ИГИЛ

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Политолог назвал сроки восстановления инфраструктуры Сирии после диверсий ИГИЛ

Москва, 4 декабря. Гидроэлектростанция «Аль-Баас» в сирийской провинции Ракка восстанавливается после разрушений, нанесенных боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), заявил офицер из Центра по примирению враждующих сторон Владимир Варнавский.

Россия является главным партнером Сирии в восстановлении инфраструктуры страны после затяжной войны, отметил политолог Леонид Савин. По словам эксперта, сирийская инфраструктура может быть восстановлена в кратчайшие сроки, в том числе при содействии российских специалистов.

Савин напомнил, что ГЭС «Аль-Баас» строилась в 1980-х годах усилиями советских инженеров. Гидроэлектростанция питает важные промышленные районы Сирии и обеспечивает реализацию социальных проектов.

Террористы ИГИЛ1 в 2017 году при отступлении устроили диверсию и вывели из строя некоторые агрегаты. Пришедшие на их место боевики курдских террористических формирований не занимались восстановлением ГЭС, последующие годы объект медленно разрушался.

Политолог назвал сроки восстановления инфраструктуры Сирии после диверсий ИГИЛ

На данный момент на ГЭС «Аль-Баас» работают две турбины из трех. Россия будет занимать ведущую роль в восстановлении инфраструктуры страны, даже если другие игроки захотят принять участие в восстановлении САР, считает Савин. Опыт советских инженеров и преемственность технологий позволит российским специалистам в кратчайшие сроки восстановить объект.

«Учитывая нашу историческую дружбу, связи еще с Советским Союзом, роль России в борьбе с террористическими организациями, приоритеты и прерогатива будут, конечно, на стороне Российской Федерации, это очевидно», ― заявил Савин в комментарии изданию «Слово и дело».

Эксперт отметил, что с учетом новых технологий и при отсутствии намеренных диверсий сирийская инфраструктура может быть восстановлена в относительно небольшие сроки.

«Я думаю, что если не будет происходить диверсий, терактов, то в течение года все это можно возобновить», ― добавил Савин.

Политолог считает, что восстанавливать ГЭС в первозданном виде нет смысла, можно использовать современные технологии, которые упрощают реконструкцию.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования по Сирии, в котором подробно рассказывается о связях США с «Исламским государством». ФАН выяснил, что исламисты получали оружие, боеприпасы и средства связи напрямую от американцев. Кроме того, ФАН удалось побеседовать с водителем нефтевоза, который занимался нелегальной транспортировкой украденной Штатами у народа Сирии нефти в Ирак.

В первой части расследования ФАН раскрыл связь журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ. При этом заказчиками материалов Короткова были США, а ценные указания журналисту передавал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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