СБУ проводит обыски в офисах оппозиционных депутатов

Киев, 4 декабря. Служба безопасности Украины проводит обыски в здании, в котором располагается офис главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партийной фракции Ренат Кузьмин.

Парламентарий также добавил, что в этом здании находятся офисы других депутатов из числа оппозиции.

«По этому адресу находится офис лидера политического совета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука. Меня не пустили в офис, офис закрыт. Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись «СБУ». Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе», - рассказал Кузьмин.

Он пояснил, что силовики не имеют полномочий проводить обыски у депутатов, и, соответственно, сотрудников СБУ необходимо привлечь к ответственности.

«Все это похоже на месть со стороны СБУ за обращение, которое депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» направили в Государственное бюро расследований. В нем оппозиционные депутаты потребовали от бюро возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников СБУ, которые, по информации, опубликованной в СМИ, осуществляли незаконные слежки в отношении ОПЗЖ», - заявил парламентарий.

В ноябре СМИ Украины сообщили о том, что офис президента поручил службе безопасности начать наблюдение за оппозиционными депутатами. Депутаты от ОПЗЖ назвали преследования незаконными и добились возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников СБУ.