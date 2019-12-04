Роскосмос оценил заявление США о «крахе» космической отрасли России

Москва, 4 декабря. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал заявление американского издания The Hill о «крахе» России как космической державы.

Он обратил особое внимание на то, что подобные «похороны» российской космонавтики проходят уже не в первый раз.

В беседе с корреспондентом издания «Газета.ru» Устименко напомнил, что в 2019 году американцы озвучили подобные прогнозы по отношению к Роскосмосу.

«Они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе. Поэтому скажу банально, но в тему: поживем — увидим», — сказал Устименко.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса заметил, что в госкорпорации к подобным высказываниям относятся спокойно. По его словам, заявления The Hill преувеличены.

«К подобным вещам мы относимся достаточно спокойно и просто делаем наше дело», — резюмировал Устименко.

Ранее издание The Hill объявило в своем материале о конце России «как космической державы» после того, как начнутся регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС в 2020 году. Авторы отмечают, что случившиеся аварии, связанные с российской космической техникой, показывают «растущую проблему контроля качества в российской космической программе».

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что кратковременные успехи США в космосе не являются долговременным результатом, а Россия создаст авиационно-космическую систему лучше, чем у Соединенных Штатов.