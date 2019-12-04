Германия объявила персонами нон грата двух дипломатов из России. События дня. ФАН-ТВ

Германия объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ
Между Москвой и Берлином неожиданно разразился дипломатический скандал. Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников нашего посольства в немецкой столице. О ком именно идет речь, не уточняется. Куда интереснее, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Его имя немецкий МИД полностью не раскрыл, но уточнил, что речь идет о некоем Торнике К. В заявлении ведомства также сказано, что Россия якобы не оказала достаточной поддержки в расследовании этого дела. Хотя наши власти, кажется, этому изрядно удивились:
«Мы абсолютно не в курсе этого происшествия. Мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии. Мы не располагаем никакой информацией. Там каких-то серьезных подозрений нет и быть не может. Это абсолютно беспочвенные предположения, и, собственно, эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.
По версии министерства иностранных дел Германии, к убийству гражданина Грузии якобы причастны российские госорганы и, в частности, чеченские. Однако в нашем МИД такие заявления немецких коллег расценили как голословные. И ответ на них дипломаты уже готовят:
«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — говорится в заявлении российского МИД.
Как сообщают СМИ, тот самый Торнике К., из-за которого разгорелся скандал, — не кто иной как Торнике Кавтарашвили, до смены имени он был известен как Зелимхан Хангошвили, участник второй чеченской войны на стороне боевиков и один из командиров под руководством Шамиля Басаева. В последние годы Хангошвили проживал в Берлине под другим именем, но 23 августа был застрелен. В преступлении полиция заподозрила некоего гражданина России и, кажется, сейчас эта история лишь будет набирать обороты.
В Лондоне завершился саммит по случаю юбилея НАТО
Кажется, подлить масла в огонь сегодня решили и в НАТО. В Лондоне завершился саммит, посвященный 70-летию альянса. Несмотря на, казалось бы, веселое настроение западных лидеров, до атмосферы праздника здесь было далеко. По крайней мере об этом говорит декларация, которую политики опубликовали по итогам форума. В ней отражены главные для НАТО опасности: международный терроризм, кибератаки, незаконная миграция и, конечно же, пресловутая «российская агрессия». Кроме того, западный альянс объявил космос сферой для своих операций и, возможно, скоро наткнется на инопланетную угрозу. Вообще, стоит сказать, что, несмотря на, казалось бы, сплоченность, сегодня в рядах организации явно посеяна смута. Неспроста президент Франции Эммануэль Макрон ранее даже заявлял о «смерти мозга НАТО». Причина такой резкой оценки — в несогласованности по ключевым решениям. Его коллега Дональд Трамп даже назвал эти слова оскорбительными, а лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошел еще дальше и вообще предложил Макрону сначала проверить собственный мозг. Кстати, любопытно, что в октябре Анкара и ее военная операция в Сирии против курдских террористов как раз привела к серьезным разногласиям в НАТО. Более того, на днях Эрдоган грозил вообще бойкотировать планы альянса по защите Польши и Балтии, если Запад не признает курдских боевиков террористами. Так что мифическая российская угроза тут явно может отойти на второй план.
Владимир Путин и Александр Вучич встретились в Сочи
Куда более приятная атмосфера царила сегодня в Сочи, где встретились президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич. Они обсудили сотрудничество в торговле, экономике, науке, а также актуальные мировые вопросы. Для лидеров это уже третья встреча в текущем году, и вновь она проходит под знаком дружбы. Вучич поблагодарил российское Министерство обороны за успешное партнерство (отметим, что минувшей осенью страны провели первые совместные учения ПВО — «Славянский щит»). Путин в свою очередь положительно оценил товарооборот между Россией и Сербией: в прошлом году он вырос лишь на 2%, а в этом уже на 9%. Кроме того, совсем скоро наша страна увеличит поставки голубого топлива на Балканы: сербская часть газопровода «Турецкий поток» уже почти готова к запуску. Вообще, Москва и Белград не раз называли друг друга стратегическими партнерами, а Владимир Путин в начале этого года даже наградил своего коллегу орденом Александра Невского — за большой личный вклад в сотрудничество стран. Вучич, кстати, уже предложил Путину вновь посетить Сербию с ответным визитом.