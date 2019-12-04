Германия объявила персонами нон грата двух дипломатов из России. События дня. ФАН-ТВ

Германия объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ

Между Москвой и Берлином неожиданно разразился дипломатический скандал. Германия объявила персонами нон грата двух сотрудников нашего посольства в немецкой столице. О ком именно идет речь, не уточняется. Куда интереснее, что это связано с делом об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Его имя немецкий МИД полностью не раскрыл, но уточнил, что речь идет о некоем Торнике К. В заявлении ведомства также сказано, что Россия якобы не оказала достаточной поддержки в расследовании этого дела. Хотя наши власти, кажется, этому изрядно удивились:

«Мы абсолютно не в курсе этого происшествия. Мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии. Мы не располагаем никакой информацией. Там каких-то серьезных подозрений нет и быть не может. Это абсолютно беспочвенные предположения, и, собственно, эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — отметил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

По версии министерства иностранных дел Германии, к убийству гражданина Грузии якобы причастны российские госорганы и, в частности, чеченские. Однако в нашем МИД такие заявления немецких коллег расценили как голословные. И ответ на них дипломаты уже готовят:

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», — говорится в заявлении российского МИД.

Как сообщают СМИ, тот самый Торнике К., из-за которого разгорелся скандал, — не кто иной как Торнике Кавтарашвили, до смены имени он был известен как Зелимхан Хангошвили, участник второй чеченской войны на стороне боевиков и один из командиров под руководством Шамиля Басаева. В последние годы Хангошвили проживал в Берлине под другим именем, но 23 августа был застрелен. В преступлении полиция заподозрила некоего гражданина России и, кажется, сейчас эта история лишь будет набирать обороты.