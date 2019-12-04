Донбасс, 4 декабря. ВСУ ведут обстрелы Донецка и окрестностей из тяжелых минометов. Погибшие спецназовцы СБУ должны были ликвидировать офицера МО Украины. В Луганской области обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв шесть населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Донецк. При обстрелах задействовались тяжелые 120-мм минометы, минометы 82-мм калибра, гранатометы и стрелковое оружие.

Диверсия от Порошенко

Недавно пресс-служба штаба Операции объединенных сил сообщила, что на неизвестных взрывных устройствах в серой зоне при выполнении боевого задания подорвались двое украинских военнослужащих. Оба погибли. В заявлении штаба указано, что бойцы якобы были использованы в качестве резерва по выявлению и задержанию «диверсионно-разведывательной группы». Как уже известно, погибшие были офицерами спецназа СБУ «Альфа».

Как утверждает Народная милиция ДНР, элитные подразделения СБУ привлекаются к службе на передовой с целью дестабилизации обстановки. После назначения главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в ведомстве появились серьезные разногласия между сторонниками бывшего президента и вновь назначенными сотрудниками. Ставленники Петра Порошенко открыто критикуют новую политическую власть Украины и не оставляют попыток нарушить мирный процесс урегулирования конфликта в Донбассе. С этой целью, используя свои полномочия, они отдают указания подчиненным спецподразделениям на проведение диверсий вблизи линии разграничения, направленных на срыв встречи лидеров «нормандской четверки».

Результаты удачных диверсий дискредитируют президента Украины Владимира Зеленского в глазах участников «нормандского формата» и он перестанет быть гарантом стабилизации мирной обстановки. Участие офицеров СБУ в проведении диверсионных спецопераций подтверждает неподконтрольность некоторых политических сил внутри Украины новому правительству.

После совместного заявления представителей Народной милиции и Министерства госбезопасности ДНР, диверсионная группа, состоящая из старших офицеров «Альфы», имела одной из задач ликвидацию офицера Министерства обороны Украины с территории республики. По данным военных ДНР, в период с 30 ноября по 3 декабря на переднем крае на позициях 128-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ должна была работать комиссия из Минобороны, одного из членов которой и должны были убить «альфовцы». Цель ясна — обвинить в инциденте ДНР и сорвать встречу в «нормандском формате».

Прослушка от СБУ

В подконтрольных Киеву населенных пунктах Дзержинск, Авдеевка и Красногоровка Донецкой области СБУ ведет перехват всех телефонных разговоров мирного населения. Как сообщает представитель управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань, украинские спецслужбы активизировали свою деятельность в связи с падением рейтинга доверия местного населения к командованию ООС.

Основное внимание уделяется гражданским разговорам с антиправительственной направленностью. После фиксации звонка по адресу абонента прибывает оперативная группа, которая проводит следственные действия. За нежелательные разговоры по телефону задержано уже более десяти мирных жителей.

Тайник с боеприпасами

В Луганской области на окраине села Макарово правоохранительные органы Украины выявили тайник с оружием и боеприпасами. Об этом на своем брифинге сообщил пресс-офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Из «схрона» сотрудники СБУ извлекли пять автоматов, 20 гранат и около тысячи патронов.

Накануне в расположении 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ работала комиссия по проверке наличия, учета и хранения оружия и боеприпасов. В краже армейского имущества подозреваются трое военнослужащих бригады.