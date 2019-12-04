Порошенко, Вакарчук и Тимошенко позвали украинцев на «майдан»

Киев, 4 декабря. Лидеры украинских партий «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — Петр Порошенко, Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко — призвали граждан и общественные организации выйти 8 декабря на акцию в центре Киева. Политики подписали обращение, в котором говорится о необходимости соблюдения президентом Украины Владимиром Зеленским «красных линий» на переговорах в «нормандском формате».

Фото, на котором запечатлен документ с подписями Порошенко, Вакарчука и Тимошенко, опубликовал на своей странице в Facebook депутат Верховной рады от «Евросолидарности» Андрей Парубий.

«Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне «нормандской» встречи необходимо напомнить власти о «красных линиях» — требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать», — сказано в тексте документа.

Лидеры трех партий позвали украинцев на «майдан» в преддверии «нормандского саммита». В обращении содержится призыв к гражданам страны, политическим силам и общественным организациям выйти на площадь Независимости в Киеве 8 декабря в 13.00 по местному времени (14.00 по московскому времени), чтобы продемонстрировать «единство и решимость в борьбе за Украину».

Авторы документа требуют не допустить изменения унитарного устройства Украины и смены европейского и евроатлантического курса Киева, а также — не допустить проведения выборов в Донбассе до того момента, пока над регионом не будет установлен полноценный контроль Киева. Также в документе указывают на недопустимость «компромиссов по Крыму» и прекращения международных судебных процессов против России.

Напомним, ближайшая встреча России, Украины, Германии и Франции в «нормандском формате» на высоком уровне состоится 9 декабря в Париже.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек. «Нормандский формат» существует с 2014 года — тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии главы четырех стран впервые обсудили урегулирование ситуации в Донбассе.

На фоне ситуации в регионе отношения Киева и Москвы значительно осложнились. Власти Украины стали безосновательно обвинять РФ в якобы «агрессии» и «вмешательстве» во внутренние дела страны. В ответ Москва не раз указывала, что не является стороной гражданской войны на юго-востоке Украины и желает соседнему государству скорейшего преодоления внутреннего кризиса.