Москва, 4 декабря. Беглый российский олигарх Евгений Чичваркин, рассказал о своих политических амбициях, которые он пытался реализовать в постмайданной Украине.

В ноябре 2019 года Чичваркин зарегистрировал в Великобритании Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства (Anti-corruption & Libertarian Fundraising), благодаря чему олигарх превратился в посредника между западными спонсорами и блогером Алексеем Навальным.

С помощью этого фонда осуществляется финансирование ФБК Алексея Навального, признанного в России иностранным агентом. Кроме того, фонд Чичваркина спонсирует российских либертарианцев, которые еще не успели попасть в списки иноагентов.

В интервью признанному иноагентом «Радио Свобода» Чичваркин признался в готовности нарушать любые российские законы ради поддержки «оппозиции» в России. Миллиардер подтвердил, что главной целью его деятельности является государственный переворот в России.

При этом Чичваркин восхищается Украиной, которая выбрала прозападный вектор развития. По его словам, он неоднократно пытался реализовать свои политические амбиции в этой стране, эти усилия оказались тщетными.

Кроме того, беглый миллиардер не стал скрывать своих симпатий к боевикам запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор»1. В ходе визита в Харьков в 2015 году, Чичваркин даже нанял себе несколько охранников из числа боевиков «Правого сектора», так как «опасался расправы со стороны пророссийски настроенных украинцев».

При этом жажда власти, которую испытывает Чичваркин, оказалась сильнее потенциальной «расправы», поэтому миллиардер неоднократно пытался получить теплое место в украинском правительстве.

В одном из интервью Чичваркин признался, что выдвигал свою кандидатуру на пост главы министерства экономики Украины. В 2015 году беглый миллиардер пытался связаться с главой партии «Народный фронт» Арсением Яценюком и экс-президентом Украины Петром Порошенко, чтобы предложить свои услуги.

«Я звонил Яценюку, меня с ним не соединили. Звонил Порошенко, когда освободился пост министра экономики. Я говорил – возьмите меня. Не перезвонили. Это серьезно. Я ж не шутил, когда говорил: возьмите меня. Я занимался тарифно-таможенной политикой, я занимался отраслевым лоббированием», — рассказал журналистам Чичваркин.

В 2019 году в эфире телепрограммы «НАШ» беглый олигарх рассказал, что в конечном итоге ему удалось встретиться с Яценюком и Порошенко, однако длительные переговоры не принесли желаемого результата.

Кроме того, Чичваркин претендовал на пост главы украинской государственной компании «Укрнафта», но его опередил президент BG Kazakhstan Марк Роллинз.

Все попытки Чичваркина выбить себе теплое место на Украине не увенчались успехом, поэтому он пытается устроить государственный переворот в России, чтобы занять выгодный пост в РФ. На новом посту Чичваркин мог бы полностью раскрыть свой «потенциал», занявшись бесконтрольным хищением денежных средств. Очевидно, Чичваркин желает для России такого же «светлого будущего» во главе с новым правительством, как на Украине.

1 Организация запрещена на территории РФ.