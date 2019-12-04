Возвращение Дамаску ГЭС «Аль-Баас» задаст ритм восстановления Сирии, заявил эксперт

Москва, 4 декабря. Восстановление работы стратегически важного для Дамаска проекта — ГЭС «Аль-Баас» в провинции Ракка — сыграет особую роль в развитии экономики Сирии, считает доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов.

После начала гражданской войны в Сирии гидроэлектростанция оказалась в руках террористов «Исламского государства»1 (запрещена в России), а после 2017 года ее захватили курдские бандформирования. Они сохранили структуру хозяйствования, которая существовала у боевиков, и задействовали этот объект для извлечения прибыли у местных жителей. Однако позднее из-за хищнической деятельности бандитов ГЭС стала непригодной.

Подписанный Россией и Турцией меморандум положил конец захватнической политике курдских боевиков в регионе, благодаря чему Дамаск вернул себе доступ к ГЭС и начал ее восстановление.

Говоря о восстановлении ГЭС, эксперт указал, что для подачи электрогенерации потребителям необходимы коммуникации и инфраструктуры. Он сомневается, что в республике они находятся в пригодном состоянии и могут активно использоваться в хозяйственной деятельности.

Грибов уверен, что построить новые предприятия в республике можно, однако на это уйдет время. В то же время возникает вопрос, куда предприятия будут поставлять свою продукцию, поскольку сирийский внутренний спрос — на низком уровне.

По мнению эксперта, перспективы взрывного роста экспорта САР ограничены тем, что выход на старые рынки сбыта закрыт из-за санкций Запада, а главные партнеры Дамаска — Россия, Китай и Иран — также ориентированы на экспорт.

«Россия и другие потенциальные торгово-экономические партнеры Сирии стремятся наращивать свой экспорт, поэтому без преференций сирийским товарам будет непросто найти себе рынок сбыта в нашей стране», — сказал Грибов в беседе с «Экономикой сегодня».

Восстановление сирийской экономики ставит перед Дамаском ряд стратегических задач, в том числе воссоздание инфраструктуры, выявление приоритетных направлений для развития и конкретное определение экспортных и импортных каналов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором говорится о связях США и террористов в Сирии. Вашингтон отправляет в Сирии инструкторов для обучения боевиков, обеспечивает оружием в обмен на сирийскую нефть. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании, поддержке и финансировании ИГ1.

В первой части расследования говорилось о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. В частности, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.