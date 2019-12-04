Глава СНБО Украины заявил о намерении Киева разрабатывать оружие

Киев, 4 декабря. Разработка, подготовка производства и закупка новых образцов вооружения и военной техники по стандартам НАТО является приоритетной задачей Киева в рамках бюджета на 2020 год, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Проект бюджета Украины на 2020 год предусматривает увеличение расходов на оборону на 33,8 млрд гривен до 245 млрд гривен, что составит 5,45% от ВВП. По словам Данилова, самыми важными статьями расходов являются усиление системы ПВО, политика в сфере кибербезопасности, реализация Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы, усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

«Эти расходы позволят органам сектора безопасности и обороны Украины в полной мере выполнить задачи по обеспечению обороноспособности и государственного суверенитета», — приводит слова Данилова пресс-служба СНБО.

Ранее экс-депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что производитель военной техники «Укроборонпром» якобы «выигрывает» позиции у РФ на внешних рынках и продолжает вести конкуренцию.

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин, комментируя «победу» Украины на внешних рынках, напомнил, что эта страна никогда не была на первых местах по экспорту оружия, так как основной оборонный потенциал всегда находился на территории РФ.