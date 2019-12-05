Сирия, 5 декабря. Неизвестные бойцы, предположительно из числа местных племен, атаковали курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре. Джихадисты совершили нападение на Сальхаб к северо-западу от Хамы. Правительство САР восстанавливает разрушенную ГЭС в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отражают нападение террористов на город Сальхаб к северо-западу от Хамы.

Курдские вооруженные формирования: подверглись атаке неизвестных, предположительно бойцов местных племен, на востоке Дейр-эз-Зора.

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС): выдал гуманитарную помощь весом в две тонны жителям Керназа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные вооруженные лица открыли огонь по одному из блокпостов курдских радикалов на окраине города Дибан, расположенного за Евфратом на востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает местный Twitter-ресурс (@DeirEzzor24). Сведения о потерях в рядах так называемых Сирийских демократических сил (SDF)**** в настоящий момент уточняются. Предполагается, что нападавшими были бойцы местных ополченческих отрядов, состоящих из членов арабских племен Заевфратья, которые выступают за немедленное возвращение региона под контроль законного правительства САР и уход курдских боевиков. Ранее они также совершили атаку против SDF в городе Аль-Бусейра.

Провинция Даръа

Сотни перемещенных лиц ежедневно продолжают возвращаться на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) из соседних государств. По информации, опубликованной на официальной странице Минобороны РФ в сети Twitter (@mod.mil.rus), за сутки в Сирию прибыли 888 человек. Из них 254 пересекли границу с Ливаном через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Тель-Калах», остальные 634 вернулись из лагерей для беженцев в Иордании через пункт пропуска «Насиб», расположенный на юге Дарья. Во многом росту потока перемещенных лиц способствовали усилия, прилагаемые властями стран-соседей, а также посредничество представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Ракка

Продолжается реконструкция районов, которые перешли под контроль правительственной армии после заключения российско-турецкого соглашения от 22 октября. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (@HarbiehNadie), среди прочих активно восстанавливается сирийская ГЭС на реке Евфрат в провинции Ракка, построенная еще в 1980-х годах при участии Советского Союза. Отмечается, что на данный момент уже запущены две турбины из трех. Напомним, прежде эта территория находилась в оккупации курдских группировок, которые пренебрегали не только проведением ремонтных работ, но и зачисткой местности от взрывных устройств, оставшихся после отступления террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Зачастую это приводило к жертвам среди мирного населения.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о новых вооруженных столкновениях в Северо-западной Хаме, инициаторами которых стали боевики незаконных бандформирований. Исламисты предприняли вылазку на подконтрольную правительственным силам территорию в районе населенного пункта Сальхаб, застрелив одного из представителей местной администрации. После налета джихадистов военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) также были вынуждены возобновить боевые действия на данном направлении. Таким образом, радикалы продолжают провоцировать стычки в демилитаризованной зоне, сформированной по условиям меморандума от 17 сентября, пренебрегая соблюдением действующего в ее границах режима тишины.

Между тем в провинцию прибыла очередная партия гумпомощи из РФ. Согласно данным российского Центра по примирению враждующих сторон, гуманитарная акция прошла в населенном пункте Керназ, его жителям было выдано 350 продовольственных наборов общим весом более чем в две тонны.

1 Организация запрещена на территории РФ.