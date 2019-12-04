Лондон, 4 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает газопровод «Северный поток — 2» проблемой, однако с санкциями на его счет еще не определился. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах саммита НАТО в Лондоне.

Журналисты спросили главу Белого дома, собирается ли он ввести ограничения в отношении участников энергопроекта, в том числе в отношении Германии.

«Мы на самом деле это еще не определили. Я действительно считаю, что это проблема, которую Германии придется решать самой. Может быть, для Германии это не будет проблемой. Я вообще-то надеюсь, что проблемой это не будет, но мы поговорим об этом», — цитирует слова Трампа РИА Новости.

Как передает «Царьград», комитет Сената США по международным отношениям планирует провести голосование по законопроекту о санкциях в отношении России. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, заседание состоится 11 декабря. При этом германская газета Bild писала, что санкции нацелены на «уничтожение» проекта «Северный поток — 2», который «мешает Вашингтону заработать».

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Строители уложили уже свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря. «Северный поток — 2» пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Строительство газопровода поддерживает ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского газа. США и Украина выступают против реализации проекта. Вашингтон видит в лице России конкурента: газ из РФ может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным топливом. Киев же опасается потерять доходы от транзита российского газа через территорию Украины после введения «Северного потока — 2» в эксплуатацию.

Россия неоднократно отмечала, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным. Москва также указывала, что «Северный поток — 2» не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.