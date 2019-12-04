Юбилейный саммит НАТО в Лондоне превратился в грандиозную свару

Саммит 29 лидеров стран — участниц НАТО, прошедший в Лондоне 3–4 декабря, считался юбилейным, поскольку этот альянс был создан в 1949 году — 70 лет назад. Предыдущая попытка отпраздновать круглую дату в жизни «самого мощного военного блока в истории человечества», которую предприняли в апреле в Вашингтоне, мягко говоря, «не задалась» — тем более что там пытались отметить юбилей на уровне министров иностранных дел.

Поэтому нынешнюю встречу первых лиц ждали по-особенному. И надо сказать, хотя заявленной целью их встречи была «модернизация» и «перезагрузка» Североатлантического альянса, переругались они, как никогда ранее. Это была грандиозная свара «всех против всех».

Солировал, конечно, президент США Дональд Трамп. Он заявил о грядущем в 2020 году снижении американской доли в бюджете НАТО с 22,1% до 16%, обвинил своих европейских «партнеров», что те не хотят платить Вашингтону за «безопасность», и пригрозил ввести против неплательщиков торговые санкции.

Отдельно досталось Эммануэлю Макрону — за несогласие считать Россию и Китай врагами страшнее международного терроризма, за слова о «смерти мозга НАТО» и за стремление Франции вновь покинуть этот альянс.

В свою очередь, Тайипу Эрдогану «прилетело» за военную операцию на севере Сирии, закупку российских ЗРК С-400 и публичный отказ защищать Польшу и Прибалтику в случае их военного конфликта с Россией (еще и за «Турецкий поток», но об этом не говорили).

Все остальные на фоне этой «тройки» смотрелись несколько блекло.

Так, бундесканцлерин Ангела Меркель выступала в роли доброй немецкой «гроссмуттер», которая терпеливо собирает осколки разбитых чашек и склеивает их, чтобы всей «североатлантической» семье было из чего пить чай. «По деньгам» это выразилось в согласии взять на себя вторую, после США, долю в финансировании НАТО.

Оно и понятно — попадать под санкции Трампа у немецкого бизнеса нет никакого желания: Deutsche Bank и без того висит на волоске банкротства, экспорт падает, да еще «Северный поток — 2» все время приходится держать «за пазухой», чтобы его не прикрыли американские «партнеры».

Бориса Джонсона было не слышно и не видно. На носу у него — досрочные парламентские выборы, от результата которых зависит исход Brexit и, соответственно, расположение королевы. У Лондона сейчас каждый голос избирателя на счету, здесь лучше «да и нет не говорить, черное и белое не называть». И на фоне этого — благолепие, тишина, официальный прием Ее Величеством Елизаветой II лидеров стран НАТО в Букингемском дворце…

Зато получил возможность проявить себя бравый министр обороны Эстонии Юри Луйк, любимец президента Керсти Кальюлайд (куда только феминистки смотрят?). Он призвал НАТО создать из трех «прибалтийских вымиратов» мощный кулак, направленный против «агрессивной России», — видимо, агрессивной потому, что не собирается ни пускать эстонцев в Арктику, ни отдавать им часть своей территории в Пыталовском районе Псковской области.

Заодно Луйк пообещал, что Украина рано или поздно станет членом НАТО. Возможно, частично. Возможно, по частям — в составе Польши, Венгрии и Румынии. Впрочем, эти светлые перспективы и для Украины, и для Грузии (туда, видимо, подтянется Турция) подтвердил сам генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Видимо, ободренный этими словами, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поведал, что Россия «терроризирует Европу, а та в ответ бездействует», предоставляя «незалежной» сомнительную честь в одиночку противостоять конно-водолазным азиатским ордам, вот уже шестой год невидимо, но упрямо прущих захватывать «нэньку» через Донбасс, а не напрямую на Киев…

Каким-то ветром — наверное, «звездно-полосатым» — забросило в Лондон и министра обороны Республики Корея Чон Ген Ду. Этот обращал внимание Североатлантического альянса на опасное усиление военной мощи КНР (аналогичные процессы, идущие в Стране восходящего солнца, его, выпускника Военного колледжа воздушных сил самообороны Японии, видимо, не тревожат). Правда, если для американской политики существуют берега Белоруссии, то и атлантическое побережье Китая должно существовать.

В общем, практически все комментаторы сходятся на том, что НАТО переживает самый тяжелый внутренний кризис за всю историю своего существования. На вопрос же о том, почему это происходит, есть один правдивый, хотя и неудобный для членов этой структуры ответ: потому что «коллективный Запад» во главе с США утратил свою глобальную гегемонию, больше не «правит миром» и сам распадается на отдельные части.

Было бы странным предполагать, что такой распад может не коснуться сферы обороны и безопасности. Наоборот, на этой сфере он обязан сказаться в первую очередь — и наиболее разрушительным образом!

В конце 1980-х—начале 1990-х годов мы могли наблюдать это на примере советской военной машины. Спустя 30 лет пришел черед НАТО.