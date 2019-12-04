Джигурда раскрыл дату свадьбы с Анисиной

Москва, 4 декабря. Никита Джигурда сошелся со своей бывшей женой Мариной Анисиной и скоро снова женится на ней. Супругов объединила борьба за наследство крестной матери их детей.

Как известно, актер прожил в браке со своей супругой восемь лет, но три года назад развелся. Вскоре пара помирилась и сейчас снова живет вместе.

«На 23 февраля 2020 года запланирована свадьба: нужно зарифмовать нашу свадьбу, которая состоялась в 2008 году именно 23 февраля», — сообщил Джигурда корреспонденту kp.ru.

По его словам, церемония бракосочетания пройдет во Франции, после того, как местный суд вынесет решение о праве артиста на многомиллионное наследство Ольги Браташ. Актер отметил, что речь идет об имуществе стоимостью 250 млн рублей.

Людмила Браташ приходилась крестной матерью для двоих детей супругов. Бизнес-леди оставила после смерти внушительное наследство, якобы завещав его Никите Джигурде. Его права пытается оспорить сестра Браташ Людмила Романова.

В 2017 году Кунцевский районный суд Москвы отклонил иск Романовой, настаивающей на том, что завещание было поддельным. В результате семейство Джигурды получило три квартиры в Москве, недвижимость в центре Парижа, валютные счета в нескольких банках.

Таким образом, борьба за наследство объединило скандальных супругов, однако судебные тяжбы по поводу имущества Браташ продолжаются до сих пор.