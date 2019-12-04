Вашингтон, 4 декабря. Американский президент Дональд Трамп после встречи с турецким коллегой Рэджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что зона безопасности на севере Сирии работает хорошо.

Глава Белого дома в Лондоне сказал журналистам, что обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии в рамках незапланированной встречи.

«Мы обсудили Сирию, обсудили курдов. Граница и зона безопасности сработали очень хорошо, я очень ценю Турцию за это», — отметил Трамп.

Напомним, президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи 22 октября подписали меморандум о приостановке в Сирии антитеррористической операции «Источник мира» против курдских вооруженных бандформирований и боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ1. Цель операции Анкары заключалась в том, чтобы сформировать буферную зону вдоль турецко-сирийской границы.

Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть масштабного расследования и рассказало о связи США с террористами. Вашингтон открыто защищает боевиков «Исламского государства»1.

Первая часть расследования была посвящена либеральным СМИ, которые поддерживают террористические организациям в Сирии. Особое внимание в материале ФАН уделено журналисту «Новой газеты» Денису Короткову. Он регулярно публикует псевдорасследования о событиях на территории Сирии. Журналист, возможно, сотрудничает с террористами ИГИЛ1. Об этом в интервью рассказал мужчина по имени Малиф. По его словам, Кротков общался с боевиками, поддерживал их «боевой дух», а поезду в САР ему оплатил беглый олигарх Михаил Ходорковский.

1 Организация запрещена на территории РФ.