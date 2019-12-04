Трансгендерная революция, или Как США бьют рекорды по операциям по смене пола

Искусственное насаждение ЛГБТ-культуры в США приобретает пугающие формы и вызывает все более активный протест у гетеросексуальной общественности, которая пока еще в большинстве. Но надолго ли? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Пропаганда ЛГБТ

Пропаганда гомосексуальных отношений — это вчерашний день для американских либералов, занимающих главенствующее положение практически во всех идеологических областях жизни американского общества — в кино, театре, литературе, на телевидении, в образовании, детском воспитании и развитии. Сегодня либеральными идеологами во главу угла ставится пропаганда и защита культуры трансгендеров — лиц, которые сменили пол по причине несоответствия психологической гендерной самоидентификации — реальной половой принадлежности.

Официальное число трансгендеров в США — 1,5 млн человек или 0,6 % населения страны. Однако их постоянное присутствие в рекламе, телепередачах, на социальных плакатах создает впечатление, что принадлежность к трансгендерам — это широко распространенная и универсальная норма. Именно по этой причине рынок операций по смене пола в США растет бешеными темпами. Только за 2015 год число операций выросло на 20%.

Согласно прогнозам, к 2024 году скачок операций составит еще 25%. И это самая скромная оценка. Есть веские основания считать, что число операций по смене пола превысит прогнозные расчеты. Рост числа детей, желающих сменить пол, составил 4000% за последние восемь лет.

Столкновение неизбежно

Естественно, что американские хирургические клиники и производители гормонов — главные финансовые выгодополучатели ЛГБТ-пропаганды. Вполне возможно, что американские фармацевты и медицинские компании принимают участие в пропаганде культуры трансгендеров. Несмотря на то, что консервативные группы объединяются против навязывания ЛГБТ-культуры, их голос пока еле слышен по сравнению с шумом либеральных масс-медиа. Но чем жестче будет насаждаться культура трансгендеров, тем масштабнее будет протест против нее. Иначе говоря, столкновение неизбежно, и без жертв не обойдется.

Широкий резонанс консервативной части американского общества вызвала реклама напитка Sprite, которая была запущена на всех главных телеканалах США и некоторых странах Латинской Америки. В этой рекламе пропагандируется идея, что трансгендеры не только нормальные и правильные люди, но и вообще — сверхлюди, которые лучше гетеросексуалов.

По сути, это следующий этап насаждения ЛГБТ-культуры в США. Можно лишь с ужасом представить, что последует далее. По всей видимости, обыкновенные люди будут объявлены недочеловеками.

Любые исследования, которые подвергают сомнению официально насаждаемое представление о том, что трансгендеры — это вариант психической и физиологической нормы, объявляются трансофобскими и едва ли не фашистскими. Психиатр, который произнесет вслух, что трансгендеры — психически нездоровые люди, которым требуется помощь специалистов, обречен на увольнение с работы и публичное шельмование. Тем не менее статистика говорит сама за себя: уровень самоубийств среди трансгендеров в среднем выше, чем среди гетеросексуалов в 19 раз. Несмотря на то, что цифры не могут врать, эти показатели старательно игнорируются всеми основными западными СМИ.