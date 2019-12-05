Сирия итоги за сутки на 5 декабря 06.00: названо число жертв курдских террористов, ультиматум для SDF и США в Заевфратье

Сирия, 5 декабря. Турция назвала число жертв курдских террористов, арабские племена выдвинули ультиматум курдским боевикам и США, коалицией захвачен заместитель главаря ИГ1*. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносили удары по позициям террористов в Идлибе.

ВКС РФ: наносили удары по позициям террористов на территории Алеппо и Идлиба.

Военная полиция РФ: направила подкрепление и снабжение на авиабазу «Айн-Исса».

Армия Турции и союзные силы: направили военный конвой на юг Идлиба, назвали число гражданских, погибших от рук курдских террористов за время операции «Источник мира».

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало САА в провинции Хомс, несколько раз напали на силы безопасности Ирака, убили курдских боевиков в провинции Ракка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли сирийским правительственным силам в Идлибе, расстреляли мирных жителей Идлиба, чтобы занять их дом,

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в организации теракта в Рас аль-Айне, отказались выполнить экономические требования арабских племен в Заевфратье.

Международная коалиция: уничтожила полевого командира «Тахрир аш-Шам» в Идлибе, захватила контрабандиста, вывозившего боевиков ИГИЛ из лагеря «Аль-Хол».

Силы безопасности Ирака: захватили заместителя главаря ИГИЛ в районе Киркука.

Провинция Хомс

Террористы из группировки «Исламское государство» атаковали позиции САА в провинции Хомс. Как сообщает источник в Twitter (@IntelTweet), нападение произошло в удаленной пустынной местности в районе Эс-Сухне. По неподтвержденным сообщениям, террористы убили нескольких сирийских солдат, а еще двоих, предположительно, похитили.

Медиаисточники ИГИЛ сообщили, что за минувшие трое суток в провинции Хомс погибли и получили ранения не менее 30 бойцов правительственных сил, при этом ИГИЛ потеряло 12 человек и несколько транспортных средств. Нападения на правительственные силы и их иранских союзников происходили в районе станции нефтеперекачки Т3.

Аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965) отмечает, что такая тактика является исключительно затратной для уцелевших отрядов ИГИЛ в сирийской пустыне, а цели этих нападений не вполне ясны.

Провинция Дейр-эз-Зор

На территории провинции Дейр-эз-Зор произошла закрытая встреча между главарями курдских боевиков из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) и представителями крупных кланов арабских племен сирийской пустыни. Во встрече, проходившей на территории крупного месторождения «Аль-Омар», участвовал «министр нефти» SDF, сообщает новостное агентство Step News.

Арабские кланы потребовали от курдских боевиков и США направить часть денег, полученных от продажи нелегально добытой сирийской нефти, на нужды местного населения, которое страдает от тотальной безработицы, высоких цен и отсутствия в регионе минимальной необходимой для жизни инфраструктуры.

«Министр нефти» SDF решительно отказал представителям арабских кланов, предложил им взамен взятку за лояльность (которую они отвергли). Делегация арабов предупредила курдских террористов и их американских хозяев: уже завтра вся провинция Дейр-эз-Зор будет охвачена массовыми протестами против SDF и американской оккупации.

Провинция Идлиб

Один из полевых командиров террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» был уничтожен авиаударом с боевого беспилотника международной коалиции во главе с США, сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR).

Автомобиль алжирского полевого командира Абу Ахмеда аль-Мухаджира был уничтожен ракетой в районе города Атма в Идлибе. Террорист выполнял функции руководителя и главного инструктора по военной подготовке в силах специального назначения «Асаиб аль-Ахмар».

Тем временем на юге Идлиба продолжались столкновения между САА и боевиками, связанными с запрещенной в РФ группировкой «Джебхат ан-Нусра»1). Действия САА активно поддерживала российская и сирийская авиация. Агентство Halab Today сообщило, что ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в районе населенных пунктов Аль-Кураки, Телль аль-Дам, Абу-Шараджа, Ас-Сарадж и Катра в районе города Маарет ан-Нуман. Эту информацию подтверждает источник в Twitter (@thiqanewsagency). Агентство Step News сообщило также об ударах по позициям боевиков в районе Урм аль-Джуз и Кансафра, а также Кафр-Сиджан и Аль-Кабир.

САА вело бой с силами террористов в окрестностях населенных пунктов Суруч и Рас аль-Вард. Как сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_), в ходе столкновений боевики расстреляли жителей одного из домов, чтобы занять его для обороны.

Между тем стало известно, что турецкий конвой из 13 бронемашин вошел на территорию Идлиба в районе пограничного пункта Кафр-Лусин, и направился в район населенного пункта Маар-Хаттат на юге провинции. Об этом сообщает сирийский источник в Twitter (@SyriawatanNews).

Провинция Ракка

Медиаисточники ИГИЛ объявили, что за минувшие сутки «спящие ячейки» в провинции Ракка и прилегающих районах уничтожили 12 курдских боевиков. Информацию об этом приводит аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965).

Стало известно, что российская военная полиция направила дополнительные силы и снабжение на оставленную американскими оккупантами авиабазу «Айн-Исса». «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что в районе Айн-Иссы в провинции Ракка были замечены по крайней мере 15 грузовиков, а также автоцистерны с дизельным топливом. В это же время, как сообщает SOHR, американский патруль покинул район Айн-Иссы и направился на восток, в сторону Хасаки.

Провинция Хасака

Теракт с убитыми и ранеными произошел в городе Рас аль-Айн в провинции Хасака. SOHR сообщили, что в центре города взорвался заминированный автомобиль; пострадали по крайней мере шесть человека, еще двое погибли. Турецкие источники в социальных сетях связывают взрыв в Рас аль-Айне с деятельностью курдских террористов, связанных с «Рабочей партией Курдистана».

Напомним, за последнее время на севере Сирии произошел целый ряд терактов, направленных против бойцов протурецких формирований и турецких военных. В целом, как сообщило Минобороны Турции, с 9 октября, когда началась операция «Источник мира», курдские террористы убили 45 мирных жителей и ранили еще 244 человека на территории Турции и в пределах зоны безопасности на севере Сирии, в провинциях Ракка и Хасака. Данные Минобороны Турции приводит телеканал Halab Today.

Тем временем представитель проамериканских курдских боевиков Мустафа Бали (@mustefabali) объявил, что военные США совместно с SDF захватили крупного контрабандиста, который вывозил пленных боевиков из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) с охраняемой территории в лагере беженцев «Аль-Хол».

Контрабандист, известный как Шавайш Саттам Сауд аль-Айраш, был схвачен в районе населенного пункта Ад-Дашиша близ границы Ирака. Он поддерживал широкую сеть связей с террористами ИГИЛ.

Стоит отметить, что лагерь «Аль-Хол», на территорию которого после разгрома под Аль-Багузом были согнаны десятки тысяч сдавшихся в плен террористов ИГИЛ, их жен и детей, до начала операции «Источник мира» находится под контролем курдских боевиков. Таким образом, контрабандист, вывозивший террористов ИГИЛ, мог работать только в связке и с ведома курдских террористов, работающих на США.

Ирак

Иракские силы безопасности объявили об аресте заместителя «халифа» «Исламского государства» (запрещено в РФ), известного как Абу Халдун. «Замглаваря» ИГИЛ был схвачен иракской полицией на территории провинции Киркук, в местности Вахад-Ижар в районе Хавиджа, сообщает ливанское издание Al Masdar. Там он жил под именем Шаалан Убейд. В ИГИЛ Абу Халдун был эмиром (правителем) иракской провинции Салах ад-Дин.

Медиаисточники террористической группировки «Исламское государство» (запрещено в РФ) заявили, что боевики ИГ осуществили за минувшие 24 часа пять нападений на силы безопасности Ирака в провинции Дияла. Информацию об этом распространил аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965). Утверждается, что на территории провинции ИГИЛ располагает силами в 50–70 боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.