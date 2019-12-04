Путин отреагировал на затягивание Болгарией реализации «Турецкого потока»

Сочи, 4 декабря. Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории, сообщил президент России Владимир Путин после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем. Он не исключил, что это происходит из-за давления со стороны.

«Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории», — сказал глава России.

Он отметил, что участок газопровода «Турецкий поток» от Болгарии до Венгрии на территории Сербии почти завершен. По словам российского лидера, 90% труб газопровода уже уложено, на 85% они готовы.

«Вопрос — в перекачивающих станциях. Это вопрос нескольких недель», — добавил Путин.

Российский лидер не исключил участия Белграда в транзите российского газа через «Турецкий поток». По его словам, российские партнеры на Балканах и в Восточной Европе ставят вопрос об участии Сербии в транзите. Россия готова пойти на этот шаг, указал Путин.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток. Одна ветка трубы будет поставлять российский газ турецким потребителям, другая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Запустить «Турецкий поток» планируют до конца текущего года.

Ранее российская корпорация «Газпром» сообщила, что пусконаладочные мероприятия перед вводом газопровода находятся на финальной стадии, газом заполнены обе нитки «Турецкого потока».