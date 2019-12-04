Главные новости 4 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 4 декабря.

Страховые пенсии неработающих граждан России с 1 января 2020 года вырастут на 6,6%, сообщили в Пенсионном фонде России. В ПФР объяснили, как вырастут пенсии неработающих россиян с 1 января.

В украинской Раде заявили, что из-за технической ошибки был опубликован неверный текст постановления о курсе на НАТО. Украина оконфузилась со вступлением в НАТО, перепутав документы.

Актер Федор Добронравов, который исполнил главную роль в сериале «Сваты», рассказал, что телевизионный проект ждет в будущем. Добронравов рассказал о будущем сериала «Сваты».

Поддержка позиции США по «Северному потоку — 2» Украиной неприемлема и ставит под вопрос помощь стране со стороны Евросоюза. В бундестаге раскритиковали Украину из-за позиции по «Северному потоку — 2».

Текущий месяц на территории европейской части России и Урала, а также в Приволжском округе будет теплее обычного. В Гидрометцентре предупредили о повышении температуры на 25 градусов.

Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли решила завести роман с коллегой Эван Вуд. Они познакомились 10 лет назад. СМИ сообщили о романе Джоли с молодой актрисой.

72-летний продюсер Бари Алибасов, основатель группы «На-На», рассказал об интимной стороне своей жизни. Бари Алибасов рассказал о своей интимной жизни с 80-летней Федосеевой-Шукшино.й

Киев хочет привлечь НАТО к урегулированию ситуации на территории Донбасса. В Госдуме рассказали, войдут ли войска НАТО в Донбасс после призыва Украины.

Оппозиция провела ханжеский марш «для галочки» в Гонконге, который возмутил даже противников властей. Гонконгские дети на коленях вышли плакать против слезоточивого газа.

Старт «Турецкого потока» окажется для Киева более болезненным, чем запуск «Северного потока — 2», заявил Валентин Землянский. Украинский эксперт объяснил, почему Киеву следует опасаться «Турецкого потока».