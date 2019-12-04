Меркель объяснила, почему Германия выслала российских дипломатов





Берлин, 4 декабря. Германия выслала российских дипломатов в связи с расследованием убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы приняли соответствующие меры, поскольку не видели, что Россия оказывает нам поддержку при расследовании этого убийства», — сказала она.

Она также намекнула, что собирается поднять эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже 9 декабря. При этом канцлер выразила уверенность, что высылка дипломатов не помешает проведению саммита «нормандской четверки».

Как сообщала ранее «Газета.ру», сегодня МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России в Берлине. В заявлении министерства говорилось о том, что Москва якобы «недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства», хотя ФРГ требовала это на высоком уровне.

В Генпрокуратуре Германии в свою очередь заявили о наличии «убедительных доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии».

Хангошвили был убит в берлинском районе Моабит 23 августа. Убийца выстрелил в него, а после скрылся на велосипеде. Немецкая полиция задержала в качестве подозреваемого гражданина РФ, который отказался от дачи показаний. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по расследованию громкого убийства.

МИД РФ заявил, что Москва ответит на высылку дипломатов. Заявления ФРГ в российском внешнеполитическом ведомстве назвали безосновательными и недружественными, а также подчеркнули, что такой «политизированный подход к вопросам следствия недопустим».