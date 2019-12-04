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ФАН-ТВ
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В Петербурге эвакуировали пять судов. ФАН-ТВ

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Новая волна телефонного терроризма прокатилась по Петербургу. Эвакуированы Петродворцовый, Октябрьский, Смольнинский и Невский районные суды, а также Санкт-Петербургский городской суд. Кроме этого сообщения о минировании поступили в 50 учебных заведений города. Хулиганы в своих письмах продолжают требовать 120 биткоинов, иначе они, якобы, приведут в действие взрывной механизм. Из-за аналогичных угроз суды эвакуировали 28 и 29 ноября, а также 2 декабря. Ни в одном случае опасных предметов найдено не было.

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