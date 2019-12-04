Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий

Сочи, 4 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов рассматривает космос как театр военных действий, это требует повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки.

Глава государства отметил, что ведущие страны мира активно развивают космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики.

«Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции», — подчеркнул Путин на совещании по развитию ВМФ.

Президент РФ добавил, что Вашингтон ускоренно создает космические силы для сохранения стратегического превосходства в этой сфере. Путин напомнил, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса. Однако ситуация требует повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом, добавил президент РФ.

Ранее Вашингтон объявил о планах разместить в космосе военные технологии, в частности запустить многоразовые космические аппараты — «шаттлы». Как отметил президент РФ Владимир Путин, такие шаги могут привести к опасной тенденции. Глава государства заверил, что Москва достаточно быстро создаст ответные технологии в случае милитаризации космоса со стороны США.