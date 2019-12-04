Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий

51
0 Оставить комментарий

Путин заявил, что США рассматривают космос как театр военных действий

Сочи, 4 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов рассматривает космос как театр военных действий, это требует повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки.

Глава государства отметил, что ведущие страны мира активно развивают космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики.

«Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции», — подчеркнул Путин на совещании по развитию ВМФ.

Президент РФ добавил, что Вашингтон ускоренно создает космические силы для сохранения стратегического превосходства в этой сфере. Путин напомнил, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса. Однако ситуация требует повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом, добавил президент РФ.

Ранее Вашингтон объявил о планах разместить в космосе военные технологии, в частности запустить многоразовые космические аппараты — «шаттлы». Как отметил президент РФ Владимир Путин, такие шаги могут привести к опасной тенденции. Глава государства заверил, что Москва достаточно быстро создаст ответные технологии в случае милитаризации космоса со стороны США.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров