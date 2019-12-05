ВКС РФ ответили на атаки дронов «Нусры» в Сирии ударами по террористам на юге Алеппо

ВКС РФ провели бомбардировку позиций террористов к юго-западу от Алеппо в связи с активизацией нарушений боевиками режима прекращения огня, передает ливанское агентство Al Masdar News. Подробнее о воздушной операции российской авиации — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Под ударами оказались военные объекты бандгрупп террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в России), в окрестностях городов Шейх-Ахмад и Аль-Эис. Авианалеты против джихадистов начались в 00.35 по московскому времени 4 декабря.

Сведения о масштабе урона, причиненного исламистам, в настоящее время выясняются. В последние дни РФ и Сирия сосредоточили свои авиационные силы в данной местности из-за нового всплеска террористической активности в регионе.

Так, 2 декабря сирийские базы в провинциях Хама и Идлиб, где размещаются правительственные войска и часть группировки вооруженных сил России, подверглись нападениям ударных дронов боевиков. Однако российские системы ПВО, в том числе ЗРПК «Панцирь-С1», ликвидировали воздушные цели террористов на подлете к военным объектам армии САР. В результате обошлось без потерь и какого-либо материального ущерба.

Между тем в Идлибской зоне деэскалации установлено перемирие. Оно было введено в соответствии с российско-турецким меморандумом, подписанным президентами государств Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом в сентябре 2018 года. «Ан-Нусра» и аффилированные с ней бандформирования, однако, продолжают систематически нарушать режим тишины на окраинах «Большого Идлиба», из-за чего нередко страдают и мирные жители.

Такие шаги боевиков должны встречать решительное противодействие, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин. К счастью, у российской стороны есть все возможности для нанесения решительных ответных ударов по террористам, подчеркнул он в беседе с корреспондентом ФАН.

«В Сирии и наши базы, и правительственные объекты, и дома простых жителей находятся под постоянным прицелом боевиков. Как результат — постоянные атаки с их стороны, в том числе с участием беспилотников. Но российские силы хорошо умеют отвечать на такие выпады и уничтожать угрозы. Это величайший опыт. Неслучайно наш верховный главнокомандующий, когда говорил в Бишкеке о том, что надо готовится к возможной активизации террористических организаций, подчеркивал, что тот опыт, который ВС РФ получили в САР, сегодня очень востребован и что Москва готова им поделиться», — напомнил наш собеседник.

Он добавил, что сирийская кампания дала российским силам возможность испытать в бою множество новейших видов вооружений и провела через реальные военные действия значительную часть командного состава армии.

«ВКС РФ и другие наши подразделения, которые находятся в Сирийской Арабкой Республике, успешно выполняют боевые задачи в рамках антитеррористической деятельности в условиях реального современного вооруженного конфликта, боеинтенсивность которого в отдельные годы достигала очень высокого уровня. Конечно, наши бойцы обязаны реагировать на опасность, видя, откуда исходит угроза», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, масштабные действия против террористов на северо-западе Сирии необходимы. Однако следует сочетать это с переговорным процессом и соглашениями с договороспособной частью вооруженной оппозиции.

«Я уверен, что официальный Дамаск в скором времени уже будет вынужден предпринять в том или ином объеме военные меры для стабилизации обстановки в Идлибе. Но на сегодняшний день пока серьезную роль играет политический фактор. Силового решения полностью будет не избежать, но, так или иначе, необходимо развивать контакты по этому вопросу с турецкой стороной. Поэтому необходима совместная координация усилий, что успешно было реализовано Россией на севере Сирии, и сейчас там продолжается совместное патрулирование. Мне кажется, что все идет к выстраиваю полного понимания сторонами того, как перевести конфликт в плоскость политического урегулирования и восстановления», — подытожил Андрей Кошкин.

Напомним, ФАН на днях обнародовал вторую часть расследования о сотрудничестве Вашингтона с ИГ1. Было установлено, что военные инструкторы США тренировали исламистов, направляя их в Сирию, и отправляли им поставки с оружием, взамен получая полный контроль над сирийскими нефтегазовыми месторождениями. За счет них высокопоставленные члены Пентагона имели большие прибыли и финансировали подконтрольных террористов.

В первой части расследования наши корреспонденты подтвердили наличие прямых контактов с ИГИЛ1 у некоторых российских либералов, в том числе у журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. Также выяснилось что беглый экс-олигарх Михаил Ходорковкий финансово помогал поддерживать эти связи с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.