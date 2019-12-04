Путин рассказал, о чем говорил с Вучичем

Москва, 4 декабря. Президент РФ Владимир Путин назвал переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем содержательными и полезными. На пресс-конференции по итогам встречи российский лидер отметил, что беседа прошла в дружественной и конструктивной атмосфере.
Путин отметил, что на переговорах обсудили весь комплекс российско-сербского взаимодействия. По словам российского лидера, стороны обменялись мнениями по ситуации на Балканах, прежде всего — вокруг Косово, а также по другим региональным проблемам.
«Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, мы безусловно поддержим позицию Сербии», — цитирует слова Владимира Путина РИА Новости.
Российский лидер также рассказал, что Москва оказывает Белграду поддержку в поддержании обороноспособности. Россия и Сербия развивают сотрудничество в военной и военно-технической сферах.
«Поддерживая приверженность сербской стороны военно-политическому нейтралитету, наша страна оказывает содействие в укреплении обороноспособности Сербии», — отметил Владимир Путин.
Президент России добавил, что представители ВС Сербии ежегодно участвуют в Международных армейских играх, которые проходят в РФ, совместных учениях и конференциях по вопросам безопасности.
По итогам переговоров Владимир Путин пригласил Александра Вучича в Россию посетить празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер добавил, что Москва также будет рада видеть сербских военнослужащих среди участников парада на Красной площади, передает НСН.
Президент Сербии отметил, что принять это приглашение — большая честь.
«Это огромная честь для нас, особенно для народов, которые принадлежали к антифашистской коалиции и которые сегодня не хотят позволить перекраивание истории», — ответил Александр Вучич.