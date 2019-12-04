Россия ответит Украине на продление спецпошлин зеркальными мерами

Москва, 4 декабря. Россия примет зеркальные меры в отношении Украины в ответ на продление спецпошлин. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства РФ Олег Осипов.

Представитель российского премьера отметил, что документы уже готовятся для представления их Дмитрию Медведеву.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко рассказал о продлении правительством Украины спецпошлин на российские товары до 31 декабря 2020 года. По его словам, такие меры украинские власти приняли из-за аналогичных действий России.

Напомним, ограничения на российские товары действуют с 1 августа, они не касаются только угля кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтической продукции.

В ответ Москва частично запретила поставки с Украины продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви.

Также, с 1 июня Россия экспортирует на Украину уголь, бензин и дизельное топливо только отдельными партиями по специальным разрешениям. При этом полностью под запретом поставки нефти, бутана, этана, битума, этилена и пропилена.

С начала 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом (ЕС) российская сторона для защиты своих интересов в экономической сфере временно приостановила действие соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Так, на Украину распространилось продэмбарго, введенное Кабмином РФ в ответ на рестрикции европейских государств в отношении России.