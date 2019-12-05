Дамаск, 5 декабря. Десятки сирийских семей, вынужденных покинуть свои родные дома из-за террористических актов, вернулись в Сирию через пункты пересечения границы «Джейдет Ябус», расположенные на границе с Ливаном, в районе Дамаска. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что десятки тысяч сирийских беженцев вернулись в свои деревни и города из Ливана после того, как Сирийская арабская армия (САА) восстановила их безопасность в республике, очистив ряд провинций от незаконных вооруженных группировок. Массовый приток мирного населения Сирии также связан с программой сирийского правительства, цель которой — возвращение всех перемещенных лиц на родину. Власти Дамаска делают все возможное, чтобы вынужденным переселенцам было комфортно жить в стране, которая находится на этапе реконструкции.

В частности, усилиями местных властей была восстановлена вся поврежденная инфраструктура, необходимая для жизнеобеспечения: электрические сети, водоснабжение, канализация, телефонная связь.

Кроме того, в ряде городов и населенных пунктов продолжаются ремонтные работы — работники восстанавливают государственные объекты, школы, больницы и детские сады. Специально обученные бригады занимаются очисткой территорий от мусора и обломков, оставшихся после военных действий.

Тем временем, журналисты Федерального агентства новостей получили неопровержимые доказательства, которые явно указывают на участие США в создании, поддержке и содержании запрещенного в России «Исламского государства»1. Источникам ФАН также стало известно, что известные либеральные журналисты работают на джихадистов. Были также получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.