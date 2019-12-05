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Сирийские беженцы активно возвращаются на родину из Ливана

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Сирийские беженцы активно возвращаются на родину из Ливана

Дамаск, 5 декабря. Десятки сирийских семей, вынужденных покинуть свои родные дома из-за террористических актов, вернулись в Сирию через пункты пересечения границы «Джейдет Ябус», расположенные на границе с Ливаном, в районе Дамаска. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Сирийские беженцы активно возвращаются на родину из Ливана

 

Сирийские беженцы активно возвращаются на родину из Ливана

Сирийские беженцы активно возвращаются на родину из Ливана

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что десятки тысяч сирийских беженцев вернулись в свои деревни и города из Ливана после того, как Сирийская арабская армия (САА) восстановила их безопасность в республике, очистив ряд провинций от незаконных вооруженных группировок. Массовый приток мирного населения Сирии также связан с программой сирийского правительства, цель которой —  возвращение всех перемещенных лиц на родину. Власти Дамаска делают все возможное, чтобы вынужденным переселенцам было комфортно жить в стране, которая находится на этапе реконструкции.

В частности, усилиями местных властей была восстановлена вся поврежденная инфраструктура, необходимая для жизнеобеспечения: электрические сети, водоснабжение, канализация, телефонная связь.

Кроме того, в ряде городов и населенных пунктов продолжаются ремонтные работы — работники восстанавливают государственные объекты, школы, больницы и детские сады. Специально обученные бригады занимаются очисткой территорий от мусора и обломков, оставшихся после военных действий.

Тем временем, журналисты Федерального агентства новостей получили неопровержимые доказательства, которые явно указывают на участие США в создании, поддержке и содержании запрещенного в России  «Исламского государства»1. Источникам ФАН также стало известно, что известные либеральные журналисты работают на джихадистов. Были также получены доказательства того, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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