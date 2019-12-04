Травля в одностороннем порядке: оппозиция ноет, когда ее критикуют

Заявления о травле со стороны оппозиционеров стали неотъемлемой частью их деятельности. Уверяя общество в наличии гонения со стороны СМИ, либералы зачастую стараются скрыть свои неудачи, как общественного, так и политического характера. Примечательно, что «гонимые» и подвергаемые мнимой травле оппозиционеры не отказывают себе в совершении абсолютно таких же поступков, но в отношении мешающих им людей.

Травля «Армении» и оппонентов

Оппозиция довольно часто подвергает информационному гонению определенных персон и организации. Уверяя о наличии «травли» и выставляя себя жертвами политического режима, либеральные деятели прибегают к более изощренным методам давления на невыгодных для себя людей и компании. Стоит вспомнить ситуацию с рестораном «Армения», который потребовал от организаторов незаконных акций в Москве летом 2019 года выплату материального ущерба. Беспорядки привели к появлению ущерба в полмиллиона рублей, что и послужило основанием для иска. После этого «Армения» была втянута в настоящую интернет-войну. Боты Алексея Навального накинулись на ресторан с негативными отзывами с целью существенно понизить рейтинг заведения на популярных ресурсах, что привело к еще более весомому финансовому удару. Видимо, подобные действия травлей со стороны оппозиции либеральные деятели не считают, ведь никто из них за «Армению» не вступился.

Кроме того, команда Навального устраивала травлю политических и идеологических оппонентов. Так, из предвыборной гонки была вытравлена конкурент Любови Соболь по 43-му избирательному округу Нюта Федермессер, которая считалась явным фаворитом за счет внушительных достижений и высокой народной поддержки.

Еще одной жертвой провокаций Соболь и Навального стала журналистка и главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Ее юрист признанного иноагентом ФБК подкараулила в коридорах радиостанции «Эхо Москвы». Особенно некрасиво это выглядело с учетом того, что Симоньян находилась в положении и из-за пережитого стресса была отправлена в больницу с ухудшением здоровья.

Травле оппозиции Симоньян подверглась и после публикации на RT расследования о махинациях Навального с биткоинами. Опубликованные данные нанесли удар по репутации основателя ФБК, которая и так была подорвана участием в многочисленных скандалах. Навальный публично оскорблял Симоньян, называя ее «боброедкой» и «глупой женщиной», а журналистов издания — «свинобомжами», «чучундриками» и «олухами». Это стало для пользователей Сети неким сигналом к действию. После публикаций в социальных сетях «послания» на главу RT накинулись защитники оппозиционера, которые поддержали и развили вектор, заданный основателем ФБК.

Травля журналистов на незаконных акциях в Москве

Стоит отметить, что действия не напрямую давно практикуются оппозицией. Во время уже упомянутых незаконных акций в Москве журналисты федеральных телеканалов столкнулись с препятствиями в освещении событий. Группы людей как по сигналу окружали корреспондентов, позволяли себе оскорбительные выкрики, мешали работе и действовали сугубо в интересах оппозиции. Однако на мероприятиях, организованных властями Москвы, либеральные СМИ никто не притесняет, корреспонденты беспрепятственно осуществляют свою работу.

Оппозиция намеренно замалчивала инциденты с травлей журналистов федеральных телеканалов, а любые проверки корреспондентов либеральных СМИ выставляла в качестве попытки оказать давление. Очевидно, что подобные действия либерального сообщества, несмотря на все имеющиеся признаки, оппозиция «гонением и травлей» называть не стала.

Не считается либералами таковой и явная информационная травля, которой на днях подверглась телеведущая Наиля Аскер-заде после публикации очередного «расследования» ФБК Навального. После появления сомнительной информации о яхте, самолетах и квартирах телеведущей все либеральные СМИ начали активно распространять данные от структуры Навального. Причем такое единство изданий напоминает банальный заказ. Неудивительно, что владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев даже публично извинялся за то, что его издание не поддержало расследование ФБК статьями.

Стоит признать, что травля определенных деятелей после публикаций от ФБК стала выгодным инструментом давления и формирования у общества искаженного представления о невыгодных для оппозиции персонах. По словам главного редактора издания PolitRussia Руслана Осташко, либералы прибегают к крикам и травле в связи с желанием показать западным покровителям свою эффективность.

«Все эти крики являются отчетным инструментом перед их спонсорами, ведь никто из них не хочет лишиться замечательного зарубежного финансирования. Они хотят продолжать получать гранты, деньги в конвертах. И чтобы объяснить своим спонсорам, заказчикам, что они работают эффективно, но у них не получается по причине того, что народ не тот, они и придумывают различные преследования, цензуру, диктат и т. д. Это является классическим примером объяснения неудач. Тот же Навальный никогда не говорил, что он облажался. «Новая газета» никогда не признает этого. «Эхо Москвы» никогда не признает этого. Они всегда будут говорить, что на них давят, что они проиграли суд потому, что в стране телефонное право, диктатура и в суде выиграть невозможно», — считает Осташко.

Защита депутата Вишневского в секс-скандале

Крайне показательным моментом лицемерия со стороны оппозиции России является ситуация с депутатом «Яблока» Борисом Вишневским. Данные о домогательствах к студенткам РГПУ им. Герцена со стороны петербургского парламентария, преподающего на кафедре политологии, были подтверждены непосредственно жертвой. Бывшая студентка РГПУ в интервью рассказала, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны Вишневского. Однако оппозиция очень быстро назвала информацию в СМИ необоснованной травлей парламентария.

На сторону парламентария, запятнавшего свою репутацию, встали либеральные деятели и оппозиционные СМИ, уверяя общественность в отсутствии вины Вишневского, несмотря на реальные доказательства. На примере данного дела вспоминается ситуация с домогательствами депутата Госдумы Леонида Слуцкого к журналисткам в 2018 году. Показательные комментарии по обоим делам давал известный оппозиционер Дмитрий Гудков.

Называя Вишневского человеком с «безупречной репутацией» и подтверждая мнимую травлю СМИ, оппозиционер забывает свои слова о Слуцком. После информации о домогательствах депутата Госдумы Гудков заявлял, что нельзя защищать такого человека, а также призвал выгнать Слуцкого из Госдумы с волчьим билетом.

Двойные стандарты от оппозиции проявлялись и в других событиях.

Дело травокура Резника

Одним из людей, вставших на защиту Вишневского в секс-скандале, стал депутат петербургского Закса Максим Резник. Уличенный в употреблении наркотиков депутат также ранее уверял, что столкнулся с травлей в СМИ. Несмотря на попавшие в Сеть видеоролики, где депутат употребляет запрещенные вещества, он пытался выставить себя жертвой и уверял, что подвергается необоснованному гонению. Примечательно, что и за Резника после публикации разоблачений вступилось либеральное сообщество РФ.

К примеру, на стороне Резника выступил представитель «Яблока» Сергей Трошин. Он предложил не только не критиковать запрещенное российским законом поведение депутата Закса, но и вовсе легализовать марихуану. Трошин пытался убедить общество, что курение марихуаны лучше употребления алкоголя, оправдывая тем самым поведение Резника. О «травле» парламентария высказывались и другие представители оппозиционного сообщества РФ.

Однако сам Резник, в свою очередь, не упустил возможности продвигать фейки с критикой губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, созданные московскими оппозиционерами. Команда Навального неоднократно выпускала лживые «расследования» о главе города, которые с радостью подхватывались и развивались Резником и либеральными СМИ. Другими словами, оппозицией при участии употребляющего наркотики депутата Закса Резника производилась травля Беглова, как до выборов, так и после. Поддерживал эту травлю и упомянутый ранее Борис Вишневский, который прибегал к грязным приемам в рамках градозащиты с целью составления негативного мнения общества о Беглове. Другими словами, Резник и Вишневский жаловались, что подвергаются гонению, хотя в то же время участвовали в травле губернатора Петербурга.

«Оппозиционная ширма» в виде обвинений в травле

Многочисленные обвинения в травле СМИ со стороны оппозиции являются крайне выгодным для нее инструментом. Так проще выставить себя жертвой, чтобы вызвать у общества сожаление и поддержку. Часто вслед за этим публикуются призывы оказать финансовую помощь в виде пожертвований на дальнейшую работу. Двойные стандарты, аморальное поведение и травля невыгодных для себя персон давно стали визитной карточкой оппозиции. За попытками обвинить СМИ в гонении либерального сообщества кроется банальная попытка расшатать обстановку в России на деньги западных структур.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, такие поступки со стороны представителей оппозиции объясняются тем, что они являются пятой колонной.

«Это не оппозиция, это пятая колонна. Давайте называть все своими именами. В их логике они занимаются политической деятельностью на территории России в однополярном мире. Грубо говоря, их страна — не Россия. Их страна — американская империя, которая их финансирует, поддерживает и т. д. А это означает, что они ведут себя совершенно логично: создают ситуацию, при которой они туда отправляют информацию о своей оппозиционной деятельности, получают под этот объем работы определенное финансирование, прикрытие, поддержку. Европейский суд всегда готов встать на их сторону, другие институции. И за счет этого механизма они ведут свою деятельность по борьбе с РФ», — сообщил Федоров.

Депутат отметил, что деятели, которые разводят информационную травлю, являются не оппозицией, а представителями международного сообщества.

«В нашей логике они — оппозиция, а в их логике они — представители международного сообщества, перед которым они и занимаются этими апелляциями. И конечно, они от такого поведения только выигрывают. Они за счет этого получают большее финансирование, чем если бы замкнулись в рамках РФ. Они за счет этого получают политическое прикрытие, поддержку. Многие из них потом смогут переехать на постоянное место жительства за границу. Это такая беспроигрышная тактика на территории России. И логика такой тактики для нас понятна. Безусловно, все это помогает росту их популярности. За счет западного финансирования они могут получить дивиденды в России, но не через технологию выборов, а через технологию иностранного воздействия», — заключил депутат Госдумы.

Ширма в виде обвинений в травле, за которой прячутся представители оппозиции и либеральные СМИ, выставлена сугубо с целью расшатывания внутренней обстановки и критики мешающих достижению этих целей лиц. Список людей, которые подвергаются травле со стороны оппозиции, и дальше будет активно расширяться и пополняться новыми фигурами.