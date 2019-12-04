Малышева рассказала об эффективных свойствах аспирина в борьбе с раком

Москва, 4 декабря. Ведущая телепередачи «Жить здорово» Елена Малышева рассказала о «чудесных свойствах» аспирина, которые могут защитить человека от тяжелых заболеваний.

Малышева напомнила, что ацетилсалициловая кислота (аспирин) может оказывать, анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. При этом недавно специалистам удалось открыть и другие полезные свойства аспирина.

По ее словам, применение аспирина в малых дозах снижает риск сердечного приступа, а также препятствует образованию тромбов. Кроме того, аспирин может использоваться для профилактики онкологических заболеваний. Телеведущая отметила, что ацетилсалициловая кислота на 23% снижает риск возникновения рака яичников у женщин. Также аспирин на 8% повышает выживаемость больных раком мозга и легких.

Кроме того, аспирин снижает риск развития рака кишечника, а также уменьшает негативное влияние загрязнения и запыления, что особенно актуально для жителей больших городов. При этом Малышева отметила, что аспирин не является панацеей, поэтому его следует принимать только по назначению врача.

Ранее Малышева назвала продукты, частое употребление которых увеличивает риск возникновения рака желудка. По ее словам, наибольшую опасность представляют продукты с высоким содержанием крахмала. К их числу относятся хлеб, картофель и рис. Телеведущая отметила, что жители Японии чаще всего сталкиваются с раком желудка, так как рис является их основным продуктом питания.