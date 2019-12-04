Украинские боевики в Гонконге будут наказаны китайскими спецслужбами

В охваченном протестами Гонконге, в этом «особом районе Китая», в последние дни появились украинские националисты из «Национального корпуса» (бывший батальон «Азов»). Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. По заявлениям нацистов в соцсетях, они приехали на остров, чтобы поделиться опытом организации акций протеста. Как сообщил ФАН политолог Богдан Безпалько, радикалы поехали «устраивать революцию» за тридевять земель, во-первых, по указке Госдепа и, во-вторых, чтобы элементарно подзаработать.

По данным ФАН, на днях главарь украинского неонацистского формирования «Национальный корпус» Сергей Филимонов (кличка Сын Перуна) объявился в Гонконге на марше «Спасибо, Трамп!», а затем участвовал в массовых беспорядках. Помимо него, на акции были замечены еще несколько националистов украинского «Нацкорпуса», среди которых известный боевик Игорь Маляр. Все молодчики были в масках и головных уборах, маскирующих лица, однако корреспонденту ФАН удалось их идентифицировать по характерным татуировкам, украшающим их тела. Впоследствии националисты сами выложили свои фотографии из Гонконга в соцсетях, сопроводив их лозунгами «Fight for Freedom!», «Stand with Hong Kong!», «Подсобим китайскому Майдану!» и т. д. В комментариях неонацисты заявляли, что «участвуют в беспорядках наравне с местной молодежью».

Тем временем в Верховной раде заявили, что «в стране развивается новый вид трудовой миграции». Источник в украинском парламенте сообщил, что радикалы из Киева «передают революционный опыт Майдана», помогая местным организовывать акции протеста в Гонконге на «коммерческой основе». По его словам, в стране «сформировалась целая группа людей, зарабатывающих на такого рода услугах». По данным канадского журналиста Майкла Колборна, в охваченном протестами Гонконге украинский националист Игорь Маляр представляется журналистом. Для того чтобы проникнуть на массовые митинги, он предъявляет удостоверение с надписью «пресса» от никому не известного издания.

Наличие в Гонконге украинских «революционеров» подтвердил и посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Там появились украинские элементы, они приезжают, чтобы передавать свой опыт гонконгцам. А те говорят: «Мы хотим жить так, как украинцы», — заявил посол, добавив, что «в Китае сепаратисты не добьются своих целей».

Напомним, в минувшие выходные несколько тысяч демонстрантов в Гонконге прошли по улице Нижняя Альберт-роуд, чтобы «поблагодарить» президента США Дональда Трампа за подписание т. н. «гонконгских законов» — указов, вводящих наказания для руководства Гонконга за препятствование хулиганам и вандалам. Демонстранты держали в руках флаги США и плакаты со слоганами: «Санкции сейчас!», «Трамп, накажи полицию Гонконга!», «Победа в гонконгской гражданской войне или смерть!», «США, дайте Гонконгу оружие!».

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, «обмен революционным опытом» между жителями Гонконга и Украины лишь подтверждает, что за ними стоят одни и те же «кукловоды».

«Украинские радикалы поехали в Гонконг по нескольким соображениям. Во-первых, они считают бунтующий остров удобным местом для применения своих немногочисленных знаний и умений, — сообщил эксперт в интервью ФАН. — Во-вторых, они рассматривают Китай (активно сотрудничающий с РФ) в качестве геополитического противника Соединенных Штатов, которые покровительствуют Украине. Соответственно, они хотят помочь своим «идейным союзникам» в борьбе против материкового Китая. Ну и, помимо всего прочего, националисты имеют в этом и свой материальный интерес. Потому что организаторы протестов на острове наверняка платят участникам «гонконгской революции» несоизмеримо больше, нежели организаторы немногочисленных акций протеста в Киеве».

Для «профессиональных революционеров» из «Нацкорпуса» участие в киевских «Штайнмайер-майданах» — «это уже не так интересно, потому что скромно оплачивается», полагает аналитик.

«А в Гонконге неонацисты могут заработать валюту и завести полезные связи. В конце концов, если повезет, они могут и вовсе остаться на острове на длительный срок и получить хоть какие-то перспективы в жизни. Ведь эти «профессиональные революционеры», видевшие лишь Майдан и войну в Донбассе, ничего другого делать и не умеют. Поэтому они едут туда, где их боевые умения и навыки хорошо оплачиваются».

Безпалько напомнил, что похожие массовые протесты сейчас происходят и в Иране, но туда украинские неонацисты вряд ли решатся поехать.

«Прежде всего потому, что в Иране участникам массовых акций вряд ли хорошо платят. И потому, что поддерживать протесты в Исламской Республике гораздо менее безопасно — там бунтовщиков могут посадить в тюрьму на годы, а то и вовсе убить, — замечает политолог. — В Гонконге же полиция ведет себя очень мягко по отношению к протестующим, что объясняется нежеланием Пекина открывать по ним огонь, то есть страна не хочет выводить с помощью этих акций дипломатическую, торговую и санкционную войну между Китаем и США на новый уровень».

На вопрос, кто стоит за визитом украинских националистов в Гонконг — глава МВД Украины Арсен Аваков (по мнению киевских экспертов, именно он негласно курирует «Национальный корпус». — Прим. ФАН), глава партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий или их западные кураторы, аналитик сообщил, что «вряд ли Билецкий мог организовать такую сложную операцию, как выезд боевиков во главе с Филимоновым и Маляром в Гонконг».

«Скорее всего, он просто выступил в качестве поставщика пушечного мяса. Аваков, конечно, фигура посерьезнее, но в данном случае даже неважно, кто именно управляет этими украинскими «марионетками» в Гонконге. У Авакова возможностей больше, он серый кардинал украинской политики, активно сотрудничает с Госдепартаментом США, и в его скрытом подчинении находится множество украинских радикалов. Он мог даже обеспечить логистику перемещения группы боевиков «Нацкорпуса» в Гонконг. Тем не менее за этим визитом могут стоять и те украинские политики, которые вообще никак не ассоциируются в общественном сознании с праворадикалами. В украинском политикуме масса фигур, тайно и явно сотрудничающих с Госдепом США. Они могли таким образом выполнить пожелания американцев и заодно заработать денег».

Собеседник ФАН прокомментировал также и вероятность того, могут ли власти Китая идентифицировать боевиков «Национального корпуса» в Гонконге и выслать их из страны.

«С одной стороны, у властей Китая есть для этого все возможности. С другой, поскольку протестующие получают большую поддержку с Запада, прежде всего из Америки, то в Пекине пока предпочитают обращаться с ними достаточно мягко. Я убежден, что в случае если власти КНР идентифицируют и поймают радикалов, их, конечно, вышлют из страны без права повторного въезда. Может быть, даже устроят в этом случае какой-нибудь небольшой скандал в массмедиа. В Китае сейчас активно внедряются технологии 5G, благодаря которым можно идентифицировать человека по уникальности его лица и по биометрии. Так что ни маски, ни головные уборы в данном случае украинским боевикам не помогут. Не имеет большого значения и огромная масса протестующих — от новейших технологий в ней не скрыться».

Богдан Безпалько напоминает, что сама по себе технология цветных революций давно уже стала глобальной.

«Структуры Госдепартамента успешно устраивали их и в Латинской Америке (и продолжают устраивать сейчас), и на Ближнем Востоке, и в Восточной Европе — на Балканах и Украине, а также на Кавказе. Поэтому то, что сейчас предпосылки к очередной цветной революции искусственно создают в Юго-Восточной Азии, не должно никого удивлять, — отмечает он. — Украинские боевики «Нацкорпуса» потому и присутствуют в Гонконге, что придают ей оттенок некой интернациональности. А не потому, что они хотят «глобализировать Майдан». Украинская «революция гидности» ничем принципиально не отличалась от десятков других цветных революций — ни по сути, ни по исполнению. В конечном счете все они преследуют одну цель — насильственную смену элит в странах, не лояльных Соединенным Штатам, на полностью послушных и подконтрольных Вашингтону».

В целом, считает политолог, украинские националисты в рамках противостояния Китая и США слишком мелкие сошки.

«Приезд боевиков из Киева — это чисто символическая «помощь революции» со стороны Украины. Это напоминает визит членов российского филиала запрещенной в РФ УНА-УНСО1 в зону грузино-осетинского конфликта в 2008-м, — говорит Безпалько. — На деле туда поехали 10-20 человек, а затем с помощью СМИ этот визит раздули до размеров целого движения. Но по большому счету такой «обмен опытом» ни на что не влияет. Усилия Пекина сейчас направлены на то, чтобы купировать протесты в Гонконге и дождаться, пока они окончательно сойдут на нет. А потом китайские силовики будут «грести» всех активистов — и гонконгцев, и украинцев, и вообще всех, кто приехал на остров с целью «разжечь революцию». И уж тогда мало точно никому не покажется, каждый из них получит по заслугам».

1 Организация запрещена на территории РФ.