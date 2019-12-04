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Манукян призвал создать в России аналог Facebook

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Манукян призвал создать в России аналог Facebook

Москва, 4 декабря. Аналог Facebook должны создать в России, заявил блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян на пресс-конференции «Facebook: цензура и двойные стандарты «на защите демократии».

По мнению Манукяна, не нужно ждать, чтобы Facebook ушел из России. Блогер заявил о необходимости создать в рамках концепции информационной безопасности аналогичную платформу, где лидеры мнений будут высказывать свои позиции.

«Нужна госплощадка, которая не будет цензурироваться. Будут дискуссии, которые будет гарантировать государство. Оно должно гарантировать все права этого сообщества, которые высказываются», — сказал Манукян, добавив, что выступает за отечественный аналог Facebook.

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