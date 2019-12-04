Манукян призвал создать в России аналог Facebook

Москва, 4 декабря. Аналог Facebook должны создать в России, заявил блогер, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян на пресс-конференции «Facebook: цензура и двойные стандарты «на защите демократии».

По мнению Манукяна, не нужно ждать, чтобы Facebook ушел из России. Блогер заявил о необходимости создать в рамках концепции информационной безопасности аналогичную платформу, где лидеры мнений будут высказывать свои позиции.