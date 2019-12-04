Эксперт связал убийство в Берлине гражданина Грузии с кровной местью

Берлин, 4 декабря. Убийство грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили могло произойти из-за кровной мести. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар. Эксперт также озвучил нестыковки в «политической» версии убийства.

По мнению Рара, инцидент не имеет никакой связи с действиями российской разведки, ведь убийца вел себя слишком непрофессионально.

«Хангошвили расстреляли летом в парке, за произошедшим наблюдала дюжина свидетелей, которые потом и опознали убийцу, который пытался спрятаться в кустах, пытался там переодеться и сбежать. Это настолько неправдоподобно, что даже комментировать трудно. Он не знал местности, не знал Германии, нашли у него деньги за убийство», — заявил политолог телеканалу «360».

Эксперт считает, что налицо разборки на основе кровной мести, а не политическое убийство.

Напомним, Зелимхан Хангошвили был убит 23 августа в Берлине. Убийца выстрелил жертве в спину и скрылся на велосипеде. Позже по подозрению в убийстве полиция задержала гражданина России, который отказался от дачи показаний.

Хангошвили известен тем, что участвовал во второй чеченской войне на стороне сепаратистов. Последние годы жил в Германии под именем Торники Кавтарашвили.

Западные СМИ и жена убитого уже заявили о "российском следе" произошедшего. Российская сторона отвергла все обвинения, заявив о беспочвенности этих заявлений.