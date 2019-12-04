Страны НАТО увидели в «агрессивных действиях» России угрозу альянсу

Лондон, 4 декабря. Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях», которые, по их мнению, угрожают альянсу.

«Агрессивные действия России угрожают евроатлантической безопасности, терроризм во всех его формах представляет постоянную опасность для всех нас», — говорится в заявлении, принятом сегодня главами государств и правительств НАТО на встрече в Лондоне.

Помимо «российской угрозы» альянс опасается международных конфликтов, миграции, кибератак и гибридных нападений. Тут же, правда, в декларации уточняется, что НАТО остается открытым для диалога с Москвой.

Отметим, что 20 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что «российская угроза» — это «чушь и бред собачий», и этой выдумкой пользуются те, «кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией». А вот расширение НАТО у российских границ, как подчеркнул Путин, на самом деле является потенциальной угрозой безопасности РФ.

Ранее аналогичное мнение выразил и глава российского МИДа Сергей Лавров. По его мнению, в Евросоюзе сейчас в ходу иррациональный миф о «всемогущей российской угрозе», следы которой власти европейских стран пытаются найти повсюду — от брексита до каталонского референдума». Этот стереотип, по словам министра, ошибочен и говорит только о «нехватке здравомыслия и понимания» России.