Триполи, 4 декабря. Боевики группировок, входящих в состав «министерства внутренних дел» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, убили главу Минфина ПНС Ливии Фараджа Бумтари. Сообщения об этом появились в социальной сети Facebook.

Как сообщил один из пользователей, бандформирования Мисураты атаковали штаб-квартиру «министерства финансов» ПНС Ливии в Триполи.

Напомним, сейчас ливийский Триполи, как и еще ряд населенных пунктов на северо-западе страны, находится под контролем боевиков так называемого Правительства национального согласия, возглавляемого Файезом Сарраджем. Эта структура была искусственно создана в 2015 году.

Несмотря на то, что некоторые страны признают ПНС Ливии легитимным правительством, по факту оно состоит из разрозненных незаконных вооруженных формирований, ответственных за революцию 2011 года. Периодически между группировками происходят столкновения. Кроме того, в состав этих бандформирований входят террористы запрещенных в РФ организаций «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о «министерстве внутренних дел» ПНС Ливии. Фактически оно состоит из косвенно связанных друг с другом радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи.

Главой МВД Правительства национального согласия является Фатхи Башага. На этот пост его выдвинули бандформирования Мисураты осенью 2018 года. Как сообщалось, Файез Саррадж под давлением подписал указ о назначении. В декабре того же года эти бандформирования объединились в альянс «Военный совет Мисураты», состоящий из группировок «Аль-Сомуд» и «166-й батальон ПНС».

Подчиненные Фатхи Башаги фигурируют в ряде докладов Совета Безопасности ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Некоторых из них обвиняют в совершении терактов совместно с ИГ1.

Активизация джихадистских группировок в Ливии началась в результате кризиса, который разразился в стране в 2011 году после свержения Муаммара Каддафи.

1 Организация запрещена на территории РФ.