Убитый националистами в Киеве трехлетний ребенок — еще одна жертва гражданской войны на Украине, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«Гибель трехлетнего Саши Соболева — это очередное преступление нацистов и еще один страшный эпизод войны, которую киевские власти вот уже шесть лет ведут против собственного народа», — отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Экс-депутат Рады призвал власти Донецкой Народной Республики увековечить имя погибшего ребенка на «Аллее ангелов», где установлены памятники детям Донбасса, погибшим в результате агрессии армии Киева против ДНР и ЛНР.

«Война, которую ведут власти Киева, — не только против народа Донбасса, она против всей Украины, — говорит Журавко. — Смерть от рук «майданной» власти и их верных подручных — «правосеков»-националистов (организация «Правый сектор»1 запрещена в РФ) может подстерегать везде: и от снаряда, выпущенного по Горловке, и от пули снайпера в Киеве, и от грабительских тарифов в моем родном Херсоне, и от продажи иностранцам вместе с украинской землей будущего наших детей».

Ранее появилась информация, что в Киеве похоронили трехлетнего Сашу Соболева — сына депутата Киевского областного совета и бизнесмена Вячеслава Соболева. Ребенок стал жертвой снайпера во время покушения 1 декабря на его отца-бизнесмена.

Предполагаемый снайпер задержан вместе с подельником, сообщает украинский канал ТСН. По данным правоохранительных органов, подозреваемые — националисты, сторонники запрещенного в РФ «Правого сектора», воевавшие добровольцами в Донбассе. Главный подозреваемый — 19-летний «правосек», уроженец Черкасс Андрей Лаврега — пошел воевать в 18 лет, а в националистическом батальоне так называемой «Украинской добровольческой армии» тренировался уже с 17-ти. Был на хорошем счету за храбрость и целеустремленность, считался отличным снайпером, получил орден «За мужество» третьей степени из рук экс-президента Украины Петра Порошенко.

Второй подозреваемый — уроженец Одесской области 18-летний Алексей Семенов — служил с Ларегой в одном батальоне, недавно демобилизовался. Теперь обоим «героям» грозит пожизненное заключение.

Как считают аналитики, это преступление — свидетельство беспрецедентного разгула преступности на Украине, а также следствие полной безнаказанности убийц, имеющих статус «ветеранов АТО», сообщает киевский корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, 1 декабря в Киеве произошло громкое убийство трехлетнего ребенка, который стал случайной жертвой киллера, целившегося в его отца — известного криминальными связями политика и бизнесмена Вячеслава Соболева, бывшего владельца сети магазинов «Обжора».

Во время стрельбы бизнесмен, который вместе с семьей находился в автомобиле Range Rover, ранений не получил. Пуля попала в голову его трехлетнего сына, мальчик скончался по дороге в больницу.

1 Организация запрещена на территории РФ.