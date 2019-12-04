Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину

Сочи, 4 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова сохранить транзит российского газа через территорию Украины.

Глава государства подтвердил готовность России продолжать транзит газа через Украину, однако условия, которые выдвигает украинская сторона, являются неприемлемыми для Москвы.

«Условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция и удастся позиции как-то согласовать», — сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. Российская сторона неоднократно отмечала, что подписание нового контракта возможно только в случае отказа украинской стороны от судебных претензий к «Газпрому». При этом Киев продолжает выдвигать Москве ультиматумы, пытаясь выторговать для себя «особые условия».

В октябре 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних консультаций с участием представителей России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждался вопрос о возможности дальнейшего транзита газа через украинскую территорию. Однако переговоры не принесли никаких результатов. Очередная трехсторонняя встреча по газу может состояться 5 декабря.