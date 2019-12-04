Отказ США от СНВ-3 приведет к ядерной войне. Колонка Евгения Беня

В Женеве 4-5 декабря 2019 года проходит заседание наблюдательного совета Международного люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Члены наблюдательного совета и приглашенные эксперты обсудят наиболее важные и актуальные проблемы, стоящие сегодня на повестке дня. Среди них — кризис в области контроля над вооружениями и их нераспространения, возможности предотвращения гонки вооружений без Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), проблемы сохранения контроля над стратегическими вооружениями после 2021 года и продления действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), устойчивость стратегической и региональной стабильности.

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд 2 декабря во время своего выступления на семинаре в Центре им. Генри Стимсона рассказал, что США рассматривают вероятность продления СНВ-3, но определенности на этом направлении пока нет.

Форд особо подчеркнул, что пришло время разрабатывать новые режимы контроля над вооружениями, отметив, что сейчас существует опасность возникновения гонки ядерных вооружений между США, Россией и Китаем. Тем самым он дал понять, что видел бы дальнейшую целесообразность включенности КНР в этот договор.

Договор СНВ-3 был заключен 5 февраля 2011 года в то время президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой и рассчитан на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон еще на пять лет. Договором предусмотрено сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил завершивший свое действие в декабре 2009 года СНВ-1.

В США допускают прекращение СНВ-3

После того, как Белый дом простимулировал прекращение действия ДРСМД, что привело стороны к отказу от него, в американских СМИ не раз муссировалась информация о том, что группа американских конгрессменов не прочь отказаться и от пролонгации СНВ-3 в 2021 году.

В ноябре прошлого года представители Республиканской партии сенатор Том Коттон и конгрессмен Лиз Чейни внесли законопроект, который ограничивает продление российско-американского Договора СНВ-3 в 2021 году, когда заканчивается срок его действия.

Существующий договор, по мнению авторов законопроекта, может быть перезаключен на новых условиях, исключительно если президент США подтвердит Конгрессу, что Россия согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия, но только с учетом требований уже обновленного Договора СНВ.

Коттон и Чейни в очередной раз обвиняли Россию в нарушении других действующих договоров, в том числе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

После взрыва и возгорания на полигоне в Архангельской области 8 августа этого года в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, о которых проинформировало Министерство обороны России, Пентагон заявил о попытках РФ разработать новые ядерные вооружения. В США уверены, что такие действия Москвы направлены против Вашингтона. В связи с этим в Америке предложили включить все новое российские оружие в пока действующий СНВ-3.

Как оповестил глава Пентагона Марк Эспер, если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлен, в него придется включить все новое оружие России. Он предположил, что у Москвы есть крылатые ракеты с ядерной боеголовкой, которые направлены в сторону Европы и ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Впрочем, Эспер не уточнил, каким образом между собой де-юре связаны ракеты, подпадавшие под действие СНВ-3, с ракетами, подпадавшими под действие ДРСМД.

До этого источник в американской администрации заявлял Reuters, что сохранение СНВ-3 оказалось под вопросом для Вашингтона из-за якобы разработки Россией гиперзвуковой крылатой ракеты.

«Если никому не хочется продлевать Договор по СНВ-3, мы не будем тогда. Мы сто раз уже сказали, что готовы, с нами никто не ведет никаких переговоров до сих пор», — заявлял президент России Владимир Путин в июне на встрече с главными редакторами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2019.

Глава государства предупредил, что после прекращения действия этого документа не останется никаких инструментов для сдерживания гонки вооружений, в том числе и в космосе.

Под давлением Китай едва ли присоединится к договоренностям

Тема же актуальности вовлечения Китая как в ДРСМД, так и в договоренности по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений возникала в последнее десятилетие вплоть до нового заявления госсекретаря Кристофера Форда неоднократно.

Действительно, дальнейшая судьба СНВ-3 или соответствующего договора-правопреемника, можно предположить, в известной мере зависит от того, проявит ли Пекин политическую волю к тому, чтобы присоединиться к договоренностям. Такого рода устремленность Китая могла бы в принципе удержать США от набирающей там силу инерции отказа от ряда соглашений по международной безопасности.

Однако в нынешних условиях торговой войны между США и Китаем, стимулируемой из Вашингтона и подстегиваемой непрестанным жестким санкционным давлением на КНР по теме соблюдения Пекином прав человека в Гонконге, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и других регионах, едва ли Пекин пойдет на конструктивный диалог с Вашингтоном по присоединению к договоренностям о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Безрассудный шаг к третьей мировой войне

Между тем на днях китайское СМИ Sohu назвало Японию «затаившейся ядерной державой». Издание призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными. Уточняется, что Японии удалось получить большое количество топлива под предлогом развития гражданских атомных станций. В Sohu утверждается, что такого топлива хватит на 6 тыс. ядерных бомб, которые «могут полететь» на Россию и Китай.

В материале упомянуто, что по боеспособности Япония входит в первую десятку государств мира и в случае возникновения вооруженного конфликта с ее участием страна обладает всеми возможностями для быстрого создания ядерного оружия.

Статус ядерных держав (США, Великобритании, Франции, Китая и России) как единственных легитимных членов ядерного клуба на международно-правовом уровне следует из положений Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года. ООН и указанные пять ядерных держав (они же постоянные члены Совета Безопасности ООН) считают появление новых государств — обладателей ядерного оружия незаконным.

В реальности же ядерным оружием обладают еще Индия, Пакистан, Израиль, ЮАР и КНДР, до последнего времени производившая соответствующие испытания. Близки к созданию ядерного оружия Иран и Япония. В разные годы информация о наработках в этой области проходила по поводу Аргентины, Бразилии, Саудовской Аравии, Швеции, Тайваня, Южной Кореи и некоторых других стран.

Во второй половине ХХ века холодная война не превратилась в третью мировую из-за сохранения биполярного баланса сил между США и Советским Союзом. Окончание холодной войны на короткое время привело к ситуации, когда Соединенные Штаты оставались единственной сверхдержавой, что временно превращало их в законодателя международного порядка.

Сегодня же ситуация в корне изменилась: мир все более отчетливо проявляет свою многополярность и в политическом, и в экономическом, и в финансовом аспектах, и в связи с присутствием ядерного оружия. Созрела насущная объективная необходимость в расширении участников ограничения и сокращения ядерных вооружений, а уж тем более ракет дальнего действия, вплоть до вовлечения в новые договоренности как минимум всех пяти членов ядерного клуба.

В этих условиях сама теперь допускаемая в США альтернативная вероятность непролонгации СНВ-3 граничит с безрассудством цивилизационного масштаба. Такое решение подталкивало бы человечество в ад третьей мировой войны, в которой победителей не будет.